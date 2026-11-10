Anticipare la sosta può ribaltare una gara: ecco come stimare la finestra ideale tra degrado gomme, ritmo pulito, traffico e gestione carburante.

Anticipare la sosta ai box è una manovra strategica che può capovolgere un duello in pista. Viene spesso chiamata undercut: fermarsi prima, montare gomme fresche e sfruttare giri veloci per superare chi resta fuori più a lungo. Dietro quel gesto c’è un equilibrio tra degrado gomme, ritmo pulito e rischio traffico. Capire quando anticipare richiede calcolo, sensibilità e disciplina nell’esecuzione.

Questo articolo illustra principi senza tempo e strumenti pratici per decidere la sosta anticipata. Si parte dal modello del degrado e dalla definizione della finestra ideale, si passa alla gestione del carburante e alla proiezione dei giri in aria pulita, fino alla lettura dei rivali e agli errori tipici. Gli esempi numerici offrono metodi replicabili in ogni contesto, così da trasformare un’intuizione in un vantaggio calcolato.

Finestra ideale: dal degrado gomme al ritmo pulito

La scelta di un undercut nasce dalla differenza tra il ritmo con gomme usurate e quello con il set nuovo. Il primo passo è stimare il degrado per giro del compound in uso: un tasso lineare semplice (per esempio 0,05-0,12 s/giro) può bastare come modello di base. All’aumentare del degrado, la probabilità che due giri con gomme fresche coprano la perdita del pit aumenta in modo concreto.

Si considera il pit loss totale, cioè il tempo dal rientro al rientro in pista, includendo pit-lane e cambio gomme. Se il pit costa 20-25 s, l’undercut non punta a colmare tutto il gap in un solo tentativo, ma a scavalcare l’avversario al suo rientro. Il parametro chiave è il delta tra ritmo su gomma nuova e ritmo su gomma vecchia nei giri dell’undercut.

Un esempio classico: il leader gira in 1:20.0 con degrado attuale di 0,10 s/giro, mentre un set nuovo promette 1:18.9. Anticipando di due giri, il pilota con gomme fresche potrebbe fare 1:19.0 e 1:19.2; l’avversario, rimanendo fuori, potrà segnare 1:20.1 e 1:20.2. Il guadagno netto è circa 2,1 s in due giri. Se prima della sosta il distacco era 1,6 s, l’undercut può portare alla posizione in pista.

Il ritmo pulito vale quanto le gomme: due giri senza traffico possono valere quanto tre con sorpassi da fare. La finestra ideale si apre quando si prevede almeno 1,5-2,5 s di margine cumulato sulla permanenza in pista del rivale. Una previsione prudente considera un degrado asimmetrico: il primo giro su gomma nuova spesso non è il più veloce per temperature e pressioni da stabilizzare.

Il modello migliora introducendo un coefficiente di attivazione degli pneumatici: ad esempio, -0,6 s nel primo giro rispetto al potenziale, -0,2 s nel secondo, poi ritmo pieno. Integrare questo fattore evita di contare su un giro d’uscita irrealistico e rende più solida la decisione di anticipare la sosta, soprattutto su piste a bassa energia.

Per rifinire la finestra, si sovrappongono le curve di ritmo previste: una per chi rientra ora e una per chi resta fuori. L’incrocio tra le due, corretta per il tempo in pit-lane, segnala il punto di massima efficacia. Quando questa finestra si allinea con aria pulita disponibile, l’undercut diventa opzione primaria. La valutazione della densità di traffico è il ponte verso il prossimo passaggio.

Quando il ritmo teorico trova conferma nella telemetria dei micro-settori, la finestra ideale smette di essere un’ipotesi e diventa un target: la scelta successiva riguarda come alimentare quel ritmo con il fuel load corretto e come conservare gomme nella fase preparatoria, temi che definiscono il successo della manovra prima ancora di fermarsi.