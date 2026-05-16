Campionato italiano motocross a Fermo: Gajser e i protagonisti del Prestige

Il Crossodromo Monterosato di Fermo si prepara ad accogliere il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Prestige 24MX – Ufo Plast, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio. Questo fine settimana vedrà in azione le classi MX1, MX2, il Campionato Femminile SGR e il Trofeo Italia, con un palinsesto che mette in primo piano sia la competizione agonistica sia la storicità della pista.

La manifestazione assume un valore simbolico anche per il cinquantenario: è infatti a Monterosato che, nel 1976, si disputò il primo gran premio mondiale sul tracciato fermano. La concomitanza tra memoria e presentazione dell’attualità sportiva rende l’evento un momento di celebrazione per la comunità e per gli appassionati di motocross.

Monterosato: la pista e il contesto storico

Con i suoi caratteristici saliscendi e un disegno tecnico, il circuito è considerato uno dei più selettivi d’Italia. Il lavoro del Moto Club Ippogrifo e il sostegno del Comune di Fermo e dell’assessore allo sport Alberto Scarfini hanno mantenuto l’impianto in condizioni competitive, valorizzando il territorio. La presenza di sponsor locali come Carifermo e Royal Pat contribuisce a consolidare il ruolo di Monterosato come punto di riferimento per gare nazionali e manifestazioni motoristiche.

Un mezzo secolo di motocross

Il cinquantenario del primo Gran Premio sul tracciato non è solo un ricordo: diventa pretesto per ribadire il valore dell’impianto nella formazione di campioni e nella crescita del movimento. L’evento di maggio, oltre alle gare, è anche una testimonianza della continuità organizzativa e della passione che anima il territorio fermano.

I protagonisti: nomi, assenze e ritorni

Il weekend mette in vetrina piloti affermati e giovani emergenti. In MX1 la tabella rossa è nelle mani di Ivo Monticelli (Kawasaki – Fagioli), che arriva al giro di boa della stagione forte di risultati consistenti. Tra gli iscritti figurano anche nomi di rilievo come Federico Tuani, Yuri Quarti, Alessandro Lupino (in fase di recupero dall’infortunio) e lo special guest: il cinque volte campione del mondo Tim Gajser, rientrato nel circuito Prestige dopo cinque anni.

Assenze e sostituzioni

La lista degli assenti è comunque significativa: piloti come Isak Gifting, Mattia Guadagnini e Nicholas Lapucci non saranno al via per vari motivi, mentre il team Yamaha JK Racing ha completato un accordo per schierare il francese Benoit Paturel in sostituzione di Gifting.

Le classi MX2, Femminile e Trofeo Italia

In MX2 la classifica provvisoria è guidata da Valerio Lata (Honda – Fiamme Oro), con avversari come Nicolò Alvisi, Brando Rispoli e il belga olandese Douwe van Mechgelen. La battaglia nella 250 promette sorprese e strategie di squadra, con molti nomi pronti a giocarsi posizioni importanti.

Il Campionato Femminile SGR porterà in pista atlete di valore: tra queste spicca Kiara Fontanesi (GasGas – Fiamme Oro), affiancata da concorrenti come Desirée Carollo, Elisa Facchini e molte altre che compongono una entry list competitiva. Il Trofeo Italia vede invece al comando provvisorio Luca Gerlini (Honda – Gazza moto) e una batteria nutrita di piloti pronti a contendersi la leadership.

Entry list e numeri

Le entry list ufficiali pubblicate raccontano una partecipazione ampia: decine di nomi nelle tre categorie principali con moto di marche diverse (Honda, Yamaha, KTM, Husqvarna, Ducati, Triumph, Beta e TM). La varietà tecnica delle moto aggiunge ulteriore fascino alle sfide in pista.

Programma, attese e cosa seguire

La giornata di sabato 16 maggio sarà dedicata principalmente al Campionato Femminile e al Trofeo Italia, mentre la domenica 17 riserverà il palcoscenico al Prestige maschile con le gare di MX1 e MX2. Gli appassionati troveranno dunque un programma pieno e la possibilità di osservare sia le gare top sia le sfide tra amatori.

Le aspettative sono alte: molti piloti cercheranno di consolidare posizioni in classifica mentre altri punteranno al riscatto. Con il ritorno di nomi internazionali come Tim Gajser e la presenza delle giovani promesse italiane, Monterosato promette un weekend di motocross intenso e spettacolare.

Appuntamento a Fermo: chi ama il mondo delle moto da cross troverà in questo evento una combinazione di storia, competizione e passione popolare che rende il Monterosato uno dei luoghi imprescindibili del panorama nazionale.