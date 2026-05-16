Come Kevin Thomas ha realizzato una Formula 1 fai da te

Guidare una Formula 1 sembra il sogno riservato ai piloti professionisti o ai collezionisti fortunati, ma la vicenda di Kevin Thomas dimostra che esiste una terza strada: costruirsela. Ex elettricista inglese, Kevin ha trasformato una passione in un progetto concreto partendo da risorse limitate e da un garage di casa. La sua esperienza mette in luce come combinare abilità manuali, ricerca di ricambi e accortezze tecniche possa portare a risultati sorprendenti anche senza un grande budget.

La genesi dell’impresa risale a un incontro che fece scattare l’ossessione: alla vista di una monoposto in una concessionaria nacque l’idea di possederne una vera. Da lì l’obiettivo si è trasformato in un piano lungo e dettagliato, che ha richiesto pazienza e continue soluzioni fai da te. Lungo il percorso Kevin ha alternato acquisti d’occasione, adattamenti artigianali e produzione in proprio, documentando ogni fase come una vera e propria cronaca del suo assemblaggio artigianale.

La scocca recuperata e l’asta Caterham

Il progetto si è concretizzato quando il team Caterham uscì dalla scena della Formula 1 e mise all’asta parti e componenti. Kevin non era in grado di competere per i pezzi più cari, ma la fortuna gli ha sorriso a metà 2015 quando ha acquistato per circa 6.000 euro la scocca danneggiata della monoposto di Marcus Ericsson. Quella monoscocca è diventata la base su cui lavorare: un pannello di partenza che richiedeva riparazioni, adattamenti e tanta inventiva per tornare a essere una piattaforma sicura e funzionante per la meccanica.

Il dilemma del motore

Uno dei nodi più difficili da sciogliere è stato il motore. Kevin contattò i fornitori originali: la pista suggeriva un propulsore Renault, ma il prezzo proposto — oltre 3 milioni di euro — era irrealistico per il suo budget. La scelta pragmatica è stata optare per un’unità alternata, un compromesso che ha permesso di proseguire senza rinunciare alla funzionalità. Questo episodio evidenzia la differenza tra una monoposto d’epoca da collezione e un progetto fai da te orientato all’uso reale.

Soluzioni creative e lavorazioni in garage

Con la scocca e il motore individuato, il lavoro è diventato un continuo esercizio di adattamento: dai cablaggi alle sospensioni, dagli alettoni agli scarichi. Kevin ha assemblato componenti di diversa origine, inserendo ad esempio un alettone posteriore proveniente da una Williams e utilizzando un volante originale della Caterham, pezzi che hanno contribuito all’autenticità dell’insieme. Nel piccolo garage sono nati tubi di scarico sagomati come quelli delle monoposto e molte parti mancanti sono state realizzate artigianalmente grazie a misure precise e molta prova e errore.

La stampa 3D e l’ingegno digitale

Una risorsa fondamentale è stata la stampante 3D, che ha consentito a Kevin di produrre elementi aerodinamici e supporti difficili da reperire sul mercato. Questa tecnologia ha funzionato come estensione delle sue mani: combinata con disegni, misurazioni e test sul campo, ha permesso di creare pezzi personalizzati in tempi ragionevoli. Il progetto dimostra come il mix tra metodi tradizionali e tecnologie moderne possa abbattere costi e rendere realizzabili idee altrimenti troppo care.

La pista, il costo e il significato dell’impresa

Dopo quasi dieci anni di lavoro a ritagli di tempo, prove e continue revisioni, la monoposto costruita nel garage è riuscita a debuttare in pista. Il risultato non è stato solo tecnico: dietro c’è la soddisfazione di aver portato a termine un’opera complessa spendendo circa 170.000 euro, una cifra molto contenuta rispetto al mercato delle vetture originali. Per Kevin la realizzazione è stata la dimostrazione che con perseveranza, conoscenze tecniche di base e creatività è possibile sfidare limiti economici e logistici.

Più che un puro esercizio meccanico, questa vicenda è un invito al recupero, alla personalizzazione e alla condivisione: Kevin ha raccontato il suo percorso online, ispirando altri appassionati a immaginare soluzioni alternative. La sua esperienza mette in luce temi attuali come l’accessibilità dei progetti motoristici e il ruolo delle tecnologie digitali nell’agevolare il lavoro manuale, trasformando un sogno da vetrina in una vettura in grado di correre.