Monopattini e contrassegno: guida pratica all’obbligo e alle criticità

Dal 17 maggio 2026 la targa è obbligatoria: scopri come richiederla, quali difficoltà tecniche sono emerse e perché l'assicurazione scatterà dal 16 luglio 2026

Dal punto di vista normativo la micromobilità ha appena ricevuto una svolta: il contrassegno identificativo per i monopattini entra in vigore il 17 maggio 2026, con obblighi e sanzioni che chiunque circoli su strada deve conoscere. La norma impone l’apposizione di un’etichetta permanente sul parafango posteriore o, in sua assenza, sul piantone dello sterzo, pena multe che vanno da 100 a 400 euro. Nel frattempo le sedi della Motorizzazione hanno intensificato le operazioni per gestire le pratiche.

La platea interessata è ampia: utenti privati, flotte di sharing e operatori commerciali. Nei giorni precedenti all’entrata in vigore sono state presentate oltre 40 mila richieste e risultano già emessi circa 50 mila contrassegni, un dato che tiene conto anche delle flotte dello sharing. Per evitare sanzioni è fondamentale regolarizzare la posizione prima della scadenza o, se impossibile, informarsi sulle eventuali proroghe o chiarimenti ministeriali.

Procedure, costi e organizzazione delle Motorizzazioni

La pratica per ottenere il contrassegno si svolge prevalentemente online: la procedura è attiva tramite il Portale dell’Automobilista dalla piattaforma attivata il 18 marzo 2026 (Decreto Direttoriale n. 110/2026), ma è possibile rivolgersi anche ad agenzie private specializzate. Dopo l’invio della domanda viene comunicata via e-mail la disponibilità per il ritiro presso l’ufficio territoriale scelto. Per far fronte all’alto numero di richieste le Motorizzazioni hanno aumentato gli slot di prenotazione, ripianificato appuntamenti e previsto aperture straordinarie, comprese alcune sedi aperte anche sabato 16 maggio.

Tempi e costi

Gestendo autonomamente la pratica il costo complessivo si aggira intorno ai 35 euro, comprensivi di bollo, diritti e produzione del contrassegno. Ricorrendo ad un’agenzia privata la spesa può arrivare a circa 80 euro. Chi non abbia ottenuto fisicamente la targhetta entro la data di entrata in vigore si trova in una zona grigia: diverse associazioni chiedono chiarimenti al Ministero per evitare multe a chi ha già avviato la procedura ma non ha ancora ricevuto l’adesivo.

Criticità tecniche segnalate dalle associazioni

Nonostante l’organizzazione delle strutture amministrative, sono emersi problemi pratici legati al tipo di etichetta adottata. L’associazione Assoutenti ha segnalato difficoltà di adesione su superfici curve, ruvide o in plastica porosa: se il parafango posteriore o il piantone dello sterzo non sono puliti e sgrassati, l’adesivo può staccarsi. Inoltre le sollecitazioni da vibrazioni, pioggia e fango contribuiscono al deterioramento e a rendere il codice illeggibile nel tempo.

Caratteristiche antimanomissione e conseguenze

Il contrassegno è progettato come antimanomissione, con microtagli che ne causano la frammentazione in caso di tentativo di rimozione: ciò significa che un’applicazione scorretta porta alla perdita definitiva dell’etichetta, obbligando il proprietario a richiederne una nuova a proprie spese. Proprio per queste ragioni Assoutenti ha proposto soluzioni alternative come un contrassegno rigido avvitabile, un supporto con QR code o l’identificazione tramite una banca dati nazionale.

Impatto sulle flotte di sharing e sulla circolazione

Le società di sharing e i privati presentano criticità diverse: secondo alcune rilevazioni una quota significativa di mezzi circolanti è ancora priva del contrassegno, il che ha generato tensioni tra operatori e autorità. Associazioni di settore hanno chiesto tempo e flessibilità per completare l’applicazione sulle flotte, sostenendo che inefficienze logistiche non dovrebbero tradursi in sanzioni immediate per gli utenti.

Consigli pratici per gli utenti

Per ridurre il rischio di problemi è consigliabile: pulire e sgrassare la superficie prima dell’applicazione, verificare la posizione del contrassegno dopo i primi giorni di uso e proteggere l’etichetta dalle intemperie se possibile. Chi ha già inviato la domanda dovrebbe conservare ricevute e comunicazioni elettroniche come prova dell’adempimento, in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali.

Assicurazione obbligatoria e implicazioni legali

Oltre all’obbligo del contrassegno, dal 16 luglio 2026 scatterà l’obbligo di copertura RCA per i monopattini. Le polizze dovranno riportare il codice identificativo del contrassegno per essere valide: una normale polizza RC capofamiglia non è sufficiente. Dalla stessa data si applicheranno le norme relative al Fondo di garanzia per le vittime della strada e al sistema Carta Verde. Nei primi anni non è previsto l’indennizzo diretto; i sinistri seguiranno la procedura ordinaria di risarcimento.

In conclusione, la transizione normativa richiede attenzione e pazienza: chi utilizza un monopattino deve regolare il contrassegno entro i termini, monitorare l’aderenza dell’adesivo e programmare la copertura assicurativa a partire dal 16 luglio 2026. Le associazioni continuano a sollecitare modifiche tecniche e chiarimenti operativi, ma nel frattempo la responsabilità di adeguarsi resta in capo ai proprietari e agli operatori.