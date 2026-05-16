Partecipa all’Helmet Design Contest e vedi il tuo casco in pista

Hai l’occasione di trasformare un’idea grafica in un oggetto che viaggerà a oltre 300 km/h: l’edizione 2026 dell’Helmet Design Contest apre le porte a chiunque voglia disegnare il casco destinato a Toprak Razgatlioğlu. Dopo le collaborazioni con Maverick Viñales e Jorge Martín, questo concorso invita artisti, appassionati e designer a partecipare dal 14 maggio al 14 giugno. Usando l’editor di gioco disponibile nella sezione dedicata, potrai plasmare la tua proposta rispettando le regole e le limitazioni previste, con la concreta possibilità che il tuo progetto diventi il punto di partenza per il casco ufficiale indossato in un weekend della stagione MotoGP 2026.

Come iscriversi e creare

Per entrare nel concorso è sufficiente aprire la voce Helmet Design Contest nel menu principale del gioco, confermare l’adesione accettando i termini e le condizioni e avviare l’editor di gioco. All’interno dello strumento potrai personalizzare forme, colori e grafiche disponibili, prestando attenzione a non coprire né alterare i loghi già presenti sul casco. Ogni partecipante può caricare fino a 100 design, e ogni progetto inviato tramite la scheda helmet design verrà automaticamente inserito nella selezione ufficiale: non serve alcun invio esterno o e-mail aggiuntiva.

Regole e limitazioni tecniche

È fondamentale rispettare alcune regole: i loghi esistenti non devono essere coperti, modificati o rimossi, e il design deve essere realizzato esclusivamente con gli strumenti messi a disposizione dall’editor. I file caricati seguono la procedura automatica del gioco, quindi assicurati che il tuo progetto sia completo prima di confermare l’invio. Ogni invio valido diventa parte della rosa di proposte da cui verrà scelto il modello base; la selezione finale sarà effettuata insieme a Toprak Razgatlioğlu, che deciderà quale design utilizzare come ispirazione per il casco da pista.

Tempistiche, scelta del vincitore e premio

Il periodo per partecipare va dal 14 maggio al 14 giugno, come indicato nel regolamento ufficiale. Dopo la chiusura del contest, le proposte saranno esaminate e Toprak Razgatlioğlu sceglierà il design che fungerà da base per il casco effettivamente utilizzato in un weekend del campionato MotoGP nella stagione 2026. Il progetto scelto non deve essere esattamente identico al casco finale: sarà la base su cui verranno eventualmente applicate modifiche tecniche o di sponsor, ma l’idea creativa originale resterà riconosciuta all’autore.

Comunicazione al vincitore

Una volta deciso il design vincente, contatteremo la persona selezionata tramite una richiesta di amicizia e una notifica di vittoria sulla piattaforma di gioco usata per il contest. Chi riceve la comunicazione avrà due giorni per rispondere e fornire i contatti social o completare la procedura di premiazione. L’annuncio pubblico del vincitore verrà inoltre condiviso sui canali social ufficiali; ti consigliamo quindi di monitorare gli account ufficiali per non perdere l’aggiornamento. Per dettagli aggiuntivi e clausole specifiche è sempre disponibile il testo integrale dei termini e condizioni.

Consigli creativi per aumentare le chance

Pensa al casco come a una tela avvolta: le superfici curve richiedono coerenza grafica e visibilità ad alta velocità. Usa contrasti forti, linee pulite e palette riconoscibili; evita piccoli dettagli che si perdono quando il casco è in movimento. Integra elementi che rispecchino lo stile di Toprak Razgatlioğlu senza coprire i loghi ufficiali e sfrutta l’editor di gioco per testare diverse combinazioni di colori e materiali. Ricorda che la proposta vincente spesso nasce da un concetto chiaro e immediato, non necessariamente da un sovraccarico di informazioni visive.

Ispirazioni pratiche

Per trovare spunti prova a guardare l’evoluzione dei caschi vincitori delle passate edizioni con Maverick Viñales e Jorge Martín: osserva come certe scelte cromatiche e simboliche funzionano in pista. Sperimenta con simboli personali, motivi geometrici o richiami culturali che raccontino una storia e che restino leggibili anche in condizioni di gara. Infine, salva più versioni del tuo progetto all’interno dei 100 design consentiti: una piccola variazione di tono o posizione può fare la differenza nel risultato finale.