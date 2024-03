Cos’è il Certificato Anamnestico Patente: prezzo, quanto dura, dove farlo

Il certificato anamnestico per la patente è quel documento che è necessario per poter mettersi al volante di un’auto o di una moto dopo aver conseguito la patente di guida. In questo articolo vediamo cos’è, quando bisogna farlo, il suo costo e la sua durata.

Cos’è il Certificato Anamnestico Patente: prezzo e dove farlo

Il certificato anamnestico per la patente è il certificato medico che attesta di essere idonei alla guida, in particolare di non fare abuso di alcol e di droghe. Viene rilasciato dal medico curante e da ogni medico iscritto all’albo salvo che non si debba fare o rinnovare la patente nautica o non si svolgano lavori particolari che richiedono una visita specialistica.

Il costo tramite il medico curante è di solito di 100 euro anche se ogni medico applica la propria tariffa di conseguenza l’ideale è chiamare prima di prendere l’appuntamento così da sapere il prezzo.

Se invece lo si fa tramite l’ASL dopo aver prenotato la visita il prezzo da pagare è di 30 euro.

Quando farlo e durata

Il certificato anamnestico può essere fatto entro i tre mesi dalla scadenza della patente o dell’iscrizione a scuola guida dato che la sua durata è di 90 giorni.

Se questi passano il certificato scade e bisogna farne un altro sborsando ulteriore denaro. Di conseguenza è bene sapere quando scade la propria patente e agire di conseguenza così da non avere problemi.

Così facendo si può giocare d’anticipo e farlo prima della scadenza della patente stessa così da fissare l’appuntamento in autoscuola per la visita medica e recarsi quando il medico è disponibile per la visita, in cui saranno verificate le condizioni fisiche del soggetto che l’ha richiesta.

Se sarà idoneo la patente verrà rinnovata o se non l’ha ancora conseguita potrà iniziare l’iter per l’ottenimento.