Champions League 2026/27: guida completa per seguire Real Madrid-Inter

Real Madrid e Inter si affrontano al Bernabéu per la prima giornata della Champions League 2026/27. Scopri come vedere la partita in tv e streaming, le probabili formazioni e l'orario del match.

La Champions League 2026/27 si apre con una sfida di altissimo livello: il Real Madrid ospita l’Inter al Santiago Bernabéu in un incontro che promette emozioni forti. Dopo la spettacolare rimonta contro il Napoli, i nerazzurri sono pronti a misurarsi con uno dei club più titolati al mondo, in una partita che vede anche il ritorno di José Mourinho sulla panchina dei Blancos.

La partita, in programma per martedì 8 settembre alle 21:00 sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW con la possibilità di seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW TV. Per chi si trova all’estero, una VPN può essere utile per aggirare le restrizioni geografiche e godersi il match senza problemi.

Le probabili formazioni

Il Real Madrid di Mourinho dovrebbe schierare Courtois in porta, con una difesa composta da CucurellaKonatéDumfries e Huijsen. A centrocampo, il tecnico portoghese potrebbe puntare su Bellingham e Brahim Díaz mentre in attacco la coppia d’attacco sarà formata da Mbappé e Vinicius Junior.

L’Inter di Cristian Chivu arriva a Madrid con fiducia, dopo aver vinto le prime tre partite di campionato. Le condizioni di Dimarco sono da monitorare, ma il tecnico rumeno dovrebbe confermare gran parte dell’XI che ha ribaltato il Napoli. In porta Josep Martínez con BastoniAkanji e Bisseck in difesa. A centrocampo, Barella e Zielinski affiancheranno Calhanoglu con Diouf sulla fascia destra. In attacco, il tandem Lautaro Martínez e Pio Esposito è pronto a fare la differenza.

Lo stato di forma delle squadre

Il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro partite ufficiali. Dopo la sconfitta contro il Real Betis i Blancos avevano collezionato tre vittorie consecutive in Liga, con un netto 4-0 al Malaga un convincente 4-1 alla Real Sociedad e un 2-1 all’ultimo respiro contro l’Espanyol.

L’Inter invece, arriva al Bernabéu con tre vittorie consecutive nelle prime tre partite di campionato. La vittoria più significativa è stata quella contro il Napoli con una spettacolare rimonta per 3-2, grazie a una doppietta di Lautaro Martínez e al gol vittoria nei minuti di recupero. Anche Pio Esposito fresco di rinnovo contrattuale, è pronto a recitare un ruolo da protagonista.

Come vedere la partita all’estero

Se ti trovi all’estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un’altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile. Una VPN, come ExpressVPN ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata, cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa.

Per utilizzare una VPN, segui questi passaggi: iscriviti a un servizio VPN affidabile, scarica l’app sul tuo dispositivo, connettiti a un server nella posizione desiderata, cancella la cache del browser e inizia lo streaming. Per guardare la partita sul grande schermo, utilizza app VPN native su Smart TV e Fire Stick, o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop alla TV.