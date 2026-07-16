CHP utilizza un aereo per fermare un motociclista che viaggiava a 130 mph

Il 4 luglio, la California Highway Patrol (CHP) ha dimostrato come l’innovazione tecnologica possa salvare vite umane. Un motociclista è stato avvistato mentre viaggiava a oltre 120 mph, una velocità che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia se fosse stato avviato un inseguimento tradizionale.

Invece di lanciarsi in un pericoloso inseguimento, la CHP ha utilizzato un aereo da pattugliamento per monitorare il motociclista da sopra, evitando così di costringere il conducente a velocità ancora più elevate o manovre pericolose. Questo approccio ha permesso agli agenti di attendere che il motociclista si fermasse naturalmente, senza mettere a rischio la sicurezza di altri utenti della strada.

L’arresto senza inseguimento

Secondo la CHP, l’aereo ha seguito il motociclista mentre gli agenti a terra mantenevano le comunicazioni via radio. Questa strategia ha permesso di evitare di spingere il conducente a velocità ancora più elevate o a manovre pericolose nel traffico. Quando il motociclista ha finalmente rallentato e si è fermato, gli agenti sono intervenuti per effettuare l’arresto in condizioni controllate.

Il conducente è stato accusato di aver viaggiato a oltre 130 mph. La motocicletta è stata sequestrata per 30 giorni su ordine del tribunale. Questo episodio rappresenta il 38° sequestro di veicoli quest’anno nell’area di Capistrano, legato a casi di guida spericolata, gare clandestine o tentativi di fuga dalla polizia.

Perché questa strategia ha funzionato

Inseguire un motociclista a velocità superiori a 100 mph aumenta drasticamente i rischi per tutti gli utenti della strada. I motociclisti sono già più vulnerabili rispetto agli occupanti delle auto, e una volta iniziato un inseguimento, sia il sospettato che gli agenti sono sotto pressione per prendere decisioni in frazioni di secondo a velocità estremamente elevate.

Utilizzare un aereo per mantenere il contatto visivo ha permesso alla CHP di ridurre significativamente questa pressione. Il conducente non è stato costretto a tentare manovre ancora più rischiose per sfuggire alle auto della polizia, poiché non c’erano auto direttamente dietro di lui. Gli agenti hanno semplicemente atteso il momento opportuno per effettuare l’arresto in condizioni controllate.

Non tutte le agenzie hanno il budget per l’aviazione. Il supporto aereo è costoso, ma questo incidente dimostra cosa può offrire un simile investimento: la capacità di catturare un sospettato senza aumentare immediatamente il rischio per tutti gli altri utenti della strada.