Mondiale Motocross Junior: Acerbis premia i campioni di domani a Jinin

Il mondo del motocross guarda con entusiasmo alle nuove generazioni di piloti. Acerbis, azienda italiana leader nel settore, ha rinnovato il suo impegno a favore dei giovani talenti, sostenendo il Campionato Mondiale Junior FIM uno degli appuntamenti più importanti per i futuri campioni di questa disciplina.

La recente tappa di Jinin, in Repubblica Ceca ha visto Acerbis premiare i nuovi Campioni del Mondo Junior con una selezione di prodotti dedicati al motocross. L’evento ha riunito i migliori giovani piloti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di mettersi in gioco ai massimi livelli e di condividere la propria passione per questo sport.

I giovani talenti italiani in pista a Jinin

Il Mondiale Motocross Junior si è svolto sabato 4 e domenica 5 luglio a Jinin, in Repubblica Ceca. La Maglia Azzurra ha confermato la sua tradizione di eccellenza, con un ottimo secondo posto ottenuto nel 2026. Il Commissario Tecnico FMI, Andrea Bartolini, ha convocato ben tredici piloti, dimostrando l’impegno della Federazione nel valorizzare i giovani talenti.

Le categorie e i piloti italiani

Nella categoria 125 cc i piloti italiani sono stati David Cracco, Riccardo Pini, Edoardo Riganti, Andrea Uccellini e Gennaro Utech. Nella categoria 85 cc invece, hanno gareggiato Dominick Maifredi, Patrick Manfredotti, Anthony Montoneri, Simone Proietti e Pietro Riganti. Infine, nella categoria 65 cc i giovani talenti italiani sono stati Daniel Corda, Jacopo Pioggia e Pietro Piraccini.

I piloti della categoria 85 cc hanno già dimostrato il loro valore sia a livello nazionale che continentale, mentre i giovanissimi della 65 cc affrontano una delle loro prime esperienze internazionali. La classifica a squadre del Mondiale MX Junior viene definita sommando i punteggi dei migliori piloti di ogni Paese, con l’obiettivo di celebrare il campione del Mondo individuale di ogni classe.

L’impegno di Acerbis per il futuro del motocross

Acerbis è orgogliosa di sostenere una manifestazione che rappresenta il presente e il futuro del motocross internazionale. Attraverso la sua costante presenza nel mondo delle competizioni e una gamma di prodotti progettata anche per i rider più giovani, l’azienda italiana continua ad investire nello sviluppo dei campioni di domani, accompagnandoli nel loro percorso di crescita dentro e fuori dalla pista.

Andrea Bartolini, Commissario Tecnico FMI, ha dichiarato: “Andremo in Repubblica Ceca con l’obiettivo di ripetere le prestazioni di alto livello dell’anno scorso e possibilmente migliorarci ancora. In questa gara l’obiettivo principale è sempre quello di offrire ai nostri una grande possibilità di esperienza internazionale, ma non nascondo che il podio è alla nostra portata.”

Il Mondiale MX Junior è sempre imprevedibile, vista la giovane età dei partecipanti, ma i piloti della Maglia Azzurra sono pronti a dare il massimo per rappresentare al meglio l’Italia in questo importante appuntamento internazionale.