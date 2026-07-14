La fine di un’epoca: Tesla smantella la linea di produzione della Model S e Model X

Dopo 14 anni, Tesla ha chiuso la linea di produzione della Model S e Model X nello stabilimento di Fremont. Scopri come l'azienda sta riprogettando il suo futuro con i robot umanoidi.

Dopo 14 anni di produzione, Tesla ha ufficialmente chiuso la linea di assemblaggio della Model S e della Model X nello stabilimento di Fremont, in California. Questo sito, un tempo condiviso con General Motors e Toyota ha visto la nascita delle prime auto elettriche moderne di Tesla, rivoluzionando il settore automobilistico.

La decisione di smantellare la linea di produzione è stata annunciata con un video che mostra il processo di dismissione, completato in soli 46 giorni. Questo spazio sarà ora dedicato alla produzione del robot umanoide Optimus un progetto che Elon Musk ha definito come “il più grande prodotto mai realizzato” da Tesla.

L’eredità della Model S e Model X

Le Model S e Model X hanno giocato un ruolo cruciale nella storia delle auto elettriche. La Model S, in particolare, ha aperto la strada alle vetture a zero emissioni, mentre la Model X ha introdotto innovazioni come le porte posteriori Falcon. Nonostante il loro impatto storico, i volumi di vendita sono diminuiti a causa dei prezzi elevati, portando Tesla a classificarle nella categoria “Other Models” nei suoi report trimestrali.

La produzione di questi modelli è terminata all’inizio di quest’anno, con gli ultimi esemplari usciti dalla linea di assemblaggio a maggio. Questo cambiamento segna la fine di un’era per Tesla, che ora guarda al futuro con la produzione del Cybertruck e del robot umanoide Optimus.

Il futuro di Tesla: i robot umanoidi

Elon Musk ha annunciato che il nuovo impianto dedicato ai robot umanoidi Optimus arriverà a produrre 1 milione di unità all’anno. Sebbene non sia stata ancora definita una tempistica concreta, Tesla ha già avviato una linea pilota di produzione nello stabilimento di Fremont e ha intensificato le assunzioni per questo progetto.

L’azienda non ha diffuso aggiornamenti pubblici significativi sul robot bipede dallo scorso dicembre, ma l’entusiasmo per Optimus rimane alto. Tesla sta già gestendo una linea pilota di produzione nel suo stabilimento di Fremont, e quest’anno ha intensificato le assunzioni per questo progetto.

La trasformazione dello stabilimento di Fremont rappresenta un passo significativo per Tesla, che continua a innovare e a ridefinire il futuro della mobilità e della tecnologia.