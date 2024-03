La strada è qualsiasi area asfaltata: quiz della patente

La strada è qualsiasi area asfaltata, limitata da attraversamenti pedonali? Quello di strada è un concetto fondamentale da possedere nella propria cultura, lo è ancor di più per chi ricopre il ruolo di conducente di un mezzo, ma anche per chi sta cercando di conseguire la patente e deve confrontarsi con il temutissimo esame che contiene i quiz.

All’interno dei quiz patente possiamo trovare un quesito che dice: “la strada è qualsiasi area asfaltata, limitata lateralmente dagli attraversamenti pedonali”. Avendo avuto modo di conoscere la definizione di strada presente nel codice della strada, le caratteristiche della stessa e le sue varie tipologie, possiamo senz’altro affermare che la risposta a questo quesito è sicuramente falso. Il perchè è presto spiegabile, non vi è alcuna definizione all’interno del codice della strada, nostro testo di riferimento per lo studio di tali definizione, che dica che una strada per essere tale debba necessariamente essere asfaltata e limitata da attraversamenti pedonali. Possiamo pensare all’esempio dell’autostrada, è sicuramente composta da strade asfaltate e recintate lateralmente, ma tuttavia non contiene alcun attraversamento pedonale ai lati, e questo è solo un esempio!

Cosa dice il codice della strada

L’articolo 2 del codice della strada, detta le normative in termini di definizione e classificazione delle strade, in quest’articolo proveremo a tracciare una breve sintesi dei concetti essenziali, al fine di fornire concetti di base per la conoscenza di cultura generale o per una conoscenza maggiormente approfondita in vista ad esempio di un esame per il conseguimento della patente.

Il codice della strada definisce strada: “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.

Le caratteristiche

Una strada può avere diverse caratteristiche, queste spesso possono essere oggetto dei quesiti dei quiz, per questo è importante conoscerle per superare facilmente l’esame. Sappiamo che la strada:

può essere suddivisa in carreggiate; può comprendere piste ciclabili; può essere a senso unico o a doppio senso di circolazione; è aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli.

Le diverse tipologie

Sempre il codice della strada, va a distinguere i tipi di strade che possiamo incontrare, operando una chiara suddivisione:

Autostrada

Strada extraurbana principale

Strada extraurbana secondaria

Strada urbana di scorrimento

Strada urbana di quartiere

Strada locale

