Nella storia dell’automobile vi sono state molto auto che sono state capaci di scalfire l’immaginario collettivo e di restare impresse nella memoria della gente ma solo una ha ricevuto l’appellativo di Dea – derivante dalle iniziali del modello – La Citroen DS compie infatti 70 anni d’età e noi ripercorriamo la sua produzione lunga 20 anni dal 1955 al 1975.

LEGGI ANCHE: L’impatto delle nuove norme sul consumo di alcol nei ristoranti italiani

Citroen DS: 70 anni della “Dea” – come è iniziata la leggenda

Prima del debutto mondiale è bene citare i creatori di quest’auto ovvero l’ingegner André Lefèbvre e il collega Paul Magès che si è inventato il sistema delle sospensioni idropneumatiche e dulcis in fundo lo stile realizzato dal team di Flaminio Bertoni.

Il debutto dell’auto è avvenuto al Salone di Parigi il 6 ottobre 1955 e il giorno successivo inizia la produzione del primo modello la DS19 le cui richieste nel giorno di presentazione sono già 12.000 per diventare oltre 80.000 nei 10 giorni successivi.

Questo modello resta in commercio sino al 1959 ed i numeri sono stratosferici, fintanto che Citroen decide di aprire centri di produzione in tutto il mondo, spaziando dalla Gran Bretagna al Sudafrica.

Inoltre la DS ha avuto anche una carriera sportiva, tre mesi dopo il debutto partecipano 12 esemplari al Rallye di Monte-Carlo ed una di queste riesce a primeggiare nella sua categoria. Tutte e 12 arrivano a fine gara dimostrando ottima affidabilità.

LEGGI ANCHE: Tendenze cromatiche nel settore automobilistico

DS Cabriolet, Pallas e la… Presidenziale il massimo del lusso

La Citroen DS è stata prodotta anche in versione Cabriolet a partire dal 1960 ed era in grado di abbinare il lusso degli interni al piacere dell’en plain air rendendola un’icona seppur avesse un costo doppio rispetto alla classica berlina.

Altro modello molto conosciuto è la Pallas presentata nel 1964 con interni lussuosi, tra cui uno specifico interamente in pelle, gruppi ottici posteriori specifici e coprimozzo. La verniciatura esterna per la Pallas è solo metallizzata.

La DS Présidentielle come suggerisce il nome è una versione realizzata per l’allora presidente francese Charles De Gaulle. Arriva all’Eliseo il 14 novembre del 1968, caratterizzata per una carrozzeria più lunga delle Lincoln americane ha interni lussuosi in pelle marrone e molti gadget tra cui finestrini elettrici, interfono e minibar.