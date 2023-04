Come attivare Telepass Plus e quali sono i suoi vantaggi

Se non sapete come attivare Telepass Plus, vi copriamo con una semplice guida. Vi spiegheremo i principali vantaggi di questo servizio, più altre informazioni utili che potranno aiutarvi.

Vediamo quindi come attivare Telepass Plus in pochi e semplici passaggi.

Come attivare Telepass Plus

Per attivare Telepass Plus non dovrete fare altro che andare sul sito ufficiale.

Troverete i vari servizi con prezzi e funzionalità spiegati nel dettaglio. Selezionate l’offerta da voi maggiormente preferita, in questo caso Telepass Plus, e cliccate su Più dettagli.

Vi si aprirà una schermata che spiegherà in modo più dettagliato le principali funzionalità. Per accedere ai servizi di Telepass Plus, non dovrete fare altro che cliccare su Attiva ora.

Potete procedere anche da smartphone, attraverso l’App dedicata.

Quanto costa Telepass Plus?

Telepass Plus costa tre euro al mese con addebito diretto sul conto.

Quali sono le principali funzionalità di Telepass Plus?

Queste sono le informazioni riportate direttamente dal sito ufficiale:

Strisce Blu : parcheggi pagando solo il tempo di sosta effettivo;

: parcheggi pagando solo il tempo di sosta effettivo; Carburante : fai il pieno in pochi secondi;

: fai il pieno in pochi secondi; Ricarica Elettrica : ricarichi il tuo veicolo elettrico direttamente in App;

: ricarichi il tuo veicolo elettrico direttamente in App; Bollo : paghi la tassa di proprietà in un attimo;

: paghi la tassa di proprietà in un attimo; Revisione : prenoti e paghi la manutenzione dell’auto in modo semplice;

: prenoti e paghi la manutenzione dell’auto in modo semplice; Food & Drink : per le tue soste in viaggio rapide e smart;

: per le tue soste in viaggio rapide e smart; Mezzi Pubblici : acquisti in un tap biglietti e abbonamenti per Milano e Roma;

: acquisti in un tap biglietti e abbonamenti per Milano e Roma; Pullman : viaggi in tutta Italia acquistando i biglietti in App;

: viaggi in tutta Italia acquistando i biglietti in App; Treni : acquisti i tuoi biglietti in pochi minuti;

: acquisti i tuoi biglietti in pochi minuti; Taxi : lo prenoti e lo paghi direttamente in App;

: lo prenoti e lo paghi direttamente in App; Navi & Traghetti : acquisti i biglietti per i viaggi in mare;

: acquisti i biglietti per i viaggi in mare; Skipass : ti diverti sulle piste con tutta la famiglia;

: ti diverti sulle piste con tutta la famiglia; Monopattino : ti sposti in città in modo intelligente e green;

: ti sposti in città in modo intelligente e green; Bike Sharing : prenoti la bici elettrica più vicina in pochi secondi;

: prenoti la bici elettrica più vicina in pochi secondi; Scooter Sharing : noleggi il tuo scooter elettrico e giri in città;

: noleggi il tuo scooter elettrico e giri in città; Lavaggio Auto : pulisci il tuo veicolo dove vuoi e quanto vuoi;

: pulisci il tuo veicolo dove vuoi e quanto vuoi; pagoPA: paghi tributi, tasse e ticket della Pubblica Amministrazione.

