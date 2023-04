Come cambiare le gomme dell’auto in 5 step

Il cambio gomme è un'operazione che deve essere fatta con una certa regolarità. Ecco gli step principali da seguire per non commettere errori.

Il cambio gomme è una di quelle operazioni che devono essere fatte con una certa regolarità. C’è chi se ne preoccupa 2 volte l’anno, sostituendo gli pneumatici invernali con quelli estivi e viceversa e chi invece preferisce aspettare che le gomme siano consumate per acquistarne di nuove. In tutti i casi, una cosa è certa: questa è un’operazione importantissima, che non deve mai essere sottovalutata perché ne va della propria sicurezza alla guida.

Quello che in molti non sanno è che non è strettamente necessario rivolgersi ad un professionista per effettuare il cambio gomme. È possibile infatti arrangiarsi, acquistando gli pneumatici e procedendo con la loro sostituzione in autonomia. Vediamo insieme quali sono gli step principali da seguire per non commettere errori.

#1 Mettere l’auto in sicurezza ed allentare i bulloni

La primissima cosa da fare è mettere l’auto in sicurezza quindi parcheggiare l’auto in una posizione piana (non in discesa o in salita) e tirare il freno a mano, inserendo la marcia. Fatto ciò, si può procedere con la rimozione dei copri-cerchioni ed allentare dunque i bulloni, senza toglierli del tutto. Per farlo, conviene utilizzare l’apposita chiave inglese fornita in dotazione nel kit apposito per il cambio gomme presente in auto.

#2 Alzare l’auto con il cric

A questo punto bisogna sollevare l’auto e per farlo è necessario utilizzare il cric. È sempre consigliabile procedere per gradi, alzando lentamente il veicolo fino a raggiungere una distanza di circa 15 cm tra la ruota da cambiare ed il suolo.

#3 Rimuovere bulloni e ruote

Una volta sollevata l’auto, non rimane che rimuovere i bulloni precedentemente allentati e quindi la ruota. Qualora si stesse facendo il cambio gomme stagionale, è importante ricordare di contrassegnare ogni pneumatico in modo da sapere quale sia la sua esatta posizione. Attenzione anche ai bulloni, che vanno collocati in un luogo sicuro perché se vanno perduti è un vero problema!

#4 Sostituire le ruote e posizionare i bulloni

A questo punto non bisogna fare altro che mettere le ruote nuove (oppure quelle della scorsa stagione, seguendo in tal caso il contrassegno con la loro posizione esatta). Conviene inserire i bulloni avvitandoli leggermente con le mani, ma aspettare prima di serrarli con la chiave inglese. Il principio da seguire, comunque, è quello della diagonale: stringere un bullone, procedere con quello che si trova sulla diagonale opposta e procedere così.

#5 Abbassare l’auto e stringere i bulloni

Una volta che si è riabbassata l’auto sempre con l’aiuto del cric, si può procedere con il serraggio definitivo dei bulloni che devono essere ben fissi naturalmente. Fatto ciò, non rimane che riposizionare i copri-cerchioni e riporre tutta l’attrezzatura.

Come abbiamo visto, effettuare il cambio gomme non è difficile e con un po’ di attenzione ogni automobilista può procedere in completa autonomia. Se non ci si sente sicuri però, conviene rivolgersi ad un professionista perché degli pneumatici installati o fissati male potrebbero rivelarsi alquanto pericolosi. Meglio dunque non rischiare ed affidarsi ad un gommista se si nutre qualche dubbio.