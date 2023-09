Come funziona e quanto costa l’assicurazione ciclomotore 50?

Il ciclomotore, o cinquantino, è una moto con propulsore di cilindrata inferiore o uguale ai 50 centimetri cubici utilizzata soprattutto per circolare in città.

Il ciclomotore, o cinquantino, è una moto con propulsore di cilindrata inferiore o uguale ai 50 centimetri cubici utilizzata soprattutto per circolare in città. Ha dimensioni inferiori rispetto ai motocicli – caratterizzati da una cilindrata maggiore – che lo rendono particolarmente leggero e maneggevole e dunque perfetto per affrontare il traffico urbano.

I cinquantini, come tutti i veicoli a motore, possono essere utilizzati su strada pubblica solo se muniti di una apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile. In particolare, l’assicurazione ciclomotore 50 non differisce dalla tradizionale polizza RC Auto/Moto, perché come quest’ultime risarcisce tutti i danni causati dal conducente ai terzi a seguito di sinistro stradale.

Assicurazione ciclomotore 50: l’assicurato può essere un minore

I ciclomotori possono essere guidati dai minorenni over 14, ma con apposita patente AM.

La normativa nazionale consente che il minore sia il proprietario del motorino e quindi colui a cui è associata la classe di merito. Tuttavia, il contraente della polizza deve essere necessariamente un maggiorenne (ad esempio il genitore).

Per quanto riguarda il calcolo della classe di merito, il minore può usufruire della Legge Bersani o dell’RC familiare (quest’ultima in vigore dal 2020), che consentono di ereditare la miglior classe di rischio presente all’interno del nucleo familiare.

Assicurazione ciclomotore 50: quanto costa?

Secondo i dati dell’Osservatorio di Segugio.it, il premio medio delle polizze ciclomotore rilevato nel mese di agosto 2023 è stato di 293,3 euro, un importo più alto di 66 euro (+29,3%) rispetto a quanto registrato nello stesso mese del 2022.

Ricordiamo che il premio dipende da diversi fattori, quali l’età e la provincia di residenza dell’assicurato e la sua classe di merito. In particolare, il premio aumenta per gli utenti under 24 che occupano le classi di rischio più alte (solitamente dall’ottava alla quattordicesima) e che sono residenti in città caratterizzate da un numero elevato di incidenti – le principali sono le province del Sud.

Come risparmiare sull’assicurazione ciclomotore 50?

Inserire la clausola del risarcimento in forma specifica è un modo per rendere l’assicurazione ciclomotore 50 più economica. In caso di incidente, il proprietario ha l’obbligo di riparare il cinquantino presso una carrozzeria convenzionata con la stessa compagnia: grazie a questa clausola, l’assicurazione applicherà uno sconto sul premio della polizza.

Un ulteriore modo per risparmiare sul premio è prevedere alla stipula dell’assicurazione il montaggio della scatola nera, un dispositivo satellitare dotato di GPS che permette di registrare una serie di informazioni inerenti al mezzo, come il numero di chilometri percorsi, gli spostamenti effettuati e le accelerazioni. Queste informazioni aiutano a ricostruire la dinamica di un ipotetico sinistro: la compagnia potrà infatti accertare se ci sono responsabilità del guidatore e arginare il rischio di truffe, applicando un sostanzioso taglio sul costo della polizza.

Ma si risparmia soprattutto comparando le tariffe

La regola fondamentale per tagliare il premio dell’assicurazione ciclomotore 50 è quella di confrontare il maggior numero di preventivi attraverso un comparatore online come Segugio.it. Questo strumento consente di accedere a una serie di proposte assicurative di importo sempre aggiornato: basterà inserire nell’apposito form di simulazione i dati relativi alle proprie generalità, alla storia assicurativa e al modello di ciclomotore, per ottenere in risposta una lista di soluzioni più adatte a quel profilo di assicurato e ordinate a partire dal premio più economico.