Come l’Europa cerca di scongiurare i dazi Usa del 25% sulle auto

L'Unione europea è impegnata a tempo pieno per ratificare norme chiave e impedire l'aumento dei dazi Usa al 25% che metterebbe a rischio la filiera automobilistica

La tensione tra USA e UE è tornata al centro dell’agenda dopo l’annuncio con cui il presidente Donald Trump ha preannunciato un aumento delle tariffe sulle automobili e sui camion importati dall’unione europea, portandole dal 15% al 25%. L’annuncio, pubblicato il 01/05/2026 sui canali ufficiali del presidente, ha riacceso timori per una possibile escalation commerciale che avrebbe impatti pesanti sul settore automobilistico europeo, sulla catena dei fornitori e sui mercati del lavoro in diversi Stati membri.

Al centro della disputa c’è l’attuazione pratica dell’intesa siglata a Turnberry nel luglio 2026, nota come accordo Turnberry, che prevedeva un tetto tariffario comune e misure di riduzione delle barriere per una vasta gamma di prodotti. Per rendere operativo quell’intendimento Bruxelles deve approvare due regolamenti fondamentali: un iter normativo che coinvolge Commissione, Consiglio e parlamento europeo. Le divergenze interne, in particolare le clausole di salvaguardia introdotte dall’Europarlamento, hanno rallentato il processo e aperto la strada alle minacce di ritorsione da parte di Washington.

Il nodo normativo e i tempi stretti

Il contenzioso non è solo politico ma profondamente tecnico: l’Unione deve mettere a punto due testi regolamentari che definiscano ambiti, condizioni e meccanismi di applicazione dell’intesa estiva. Alcuni gruppi politici europei spingono per soluzioni che includano clausole di salvaguardia per lavoratori e imprese, mentre rappresentanti americani sostengono che quelle tutele renderebbero inefficace l’accordo. Il calendario è serrato: diversi ministri europei hanno chiesto di anticipare le riunioni previste a giugno per chiudere i dossier entro maggio e presentarsi a eventuali negoziati con gli Stati Uniti con gli strumenti tecnici già operativi.

Perché le norme contano davvero

Le regole tecniche definiscono chi può beneficiare del trattamento tariffario e a quali condizioni. Se il Parlamento europeo insiste su limiti e controlli più stringenti, secondo gli Stati Uniti si ridurrebbero i benefici effettivi per le imprese americane. È importante ricordare che lo scontro giuridico coinvolge anche precedenti strumenti normativi come la Section 232 e l’uso dell’IEEPA (impiegata il 2 aprile 2026), strumenti che in passato hanno già portato a misure tariffarie contro prodotti Ue.

Pressione diplomatica e prospettive di ritorsione

La reazione di Washington è stata netta e plurale: oltre al post presidenziale, esponenti come il Rappresentante al Commercio Jamieson Greer e l’ambasciatore presso la UE Andrew Puzder hanno ribadito che l’amministrazione non intende attendere in eterno. I messaggi americani prevedono un passaggio al 25% «relativamente presto» se non si riuscirà a chiudere l’iter europeo: secondo alcune fonti l’entrata in vigore di un aumento tariffario era stata indicata al 04/05/2026, con eccezioni per veicoli prodotti in stabilimenti negli Stati Uniti. Il tono politico sottolinea anche un incentivo implicito alla delocalizzazione: investite negli impianti Usa o subirete l’impatto delle tariffe.

Coinvolgimento strategico e mediazione

Accanto alla diplomazia formale, la strategia americana usa leve pubbliche per comprimere i tempi: comunicati, interventi nei media e pressioni sui partner politici europei. Dal canto suo, l’UE risponde con richiami alla prevedibilità del commercio internazionale e con la minaccia di tutte le azioni possibili, inclusi ricorsi al WTO e l’ipotesi di contromisure commerciali mirate.

Impatto sull’industria e scelte possibili

Le economie più esposte sono Germania, Francia e Italia: la Germania vede nel settore auto circa il 5% del PIL e quasi un milione di posti di lavoro direttamente coinvolti; l’Italia è molto esposta nella componentistica e nel lusso, con marchi come Ferrari, Lamborghini e Maserati che rischiano aumenti di prezzo sul mercato statunitense. Di fronte alla prospettiva di un dazio al 25%, l’industria deve valutare due strade principali: accelerare gli investimenti negli stabilimenti Usa per mantenere l’accesso al mercato o accettare una perdita di competitività e quote di mercato a seguito dell’aumento tariffario.

In conclusione, la partita sulle tariffe è ancora aperta e si giocherà su due fronti: quello tecnico-normativo dentro le istituzioni europee e quello diplomatico con gli Stati Uniti. Il risultato determinerà non solo costi immediati per produttori e consumatori, ma orienterà anche scelte strategiche di lungo termine sulla localizzazione della produzione e sulla resilienza delle catene globali di approvvigionamento. Nei prossimi giorni sarà cruciale monitorare l’evoluzione degli iter legislativi e le eventuali mosse di Bruxelles e Washington.