Come pulire i sedili dell’auto con Chanteclair

In commercio esistono differenti prodotti realizzati appositamente per pulire i sedili della propria auto, spesso però non ci si rende conto che anche i prodotti che si utilizzano per la pulizia domestica sono in grado di svolgere un egregio lavoro di pulizia sui sedili, uno dei più noti è lo Chanteclair in questo articolo vedremo come poterlo utilizzare per far risplendere le sedute dell’auto.

Come pulire i sedili dell’auto con lo Chanteclair

L’ideale è di non spruzzare il prodotto su un panno e poi sul sedile in quanto lo Chanteclair essendo uno sgrassatore è molto aggressivo e può rovinare le superfici, di conseguenza anche il tessuto dei sedili.

L’ideale se si vuole provarlo è di diluirlo con l’acqua, la combinazione ideale è 75% acqua e 25% Chanteclair questo composto in teoria è meno aggressivo rispetto all’utilizzo dello Chanteclair puro.

Si può fare affidamento sullo Chanteclair su tessuti datati che quindi con il passare del tempo hanno visto l’usura su un’auto nuova è sconsigliato, in quel caso è bene comprare prodotti specifici per la pulizia degli interni dell’auto che sicuramente fanno un ottimo lavoro.

Quindi lo Chanteclair può essere utilizzato sui sedili? Si ma solo se fortemente diluito e tramite un nebulizzatore che ne attenua la presa. In questa maniera si possono pulire i sedili senza correre grossi rischi per il materiale.

Una scelta di questo tipo si può compiere su sedili in tessuto, su quelli in pelle è sconsigliato dato che uno sgrassatore così aggressivo rovinerebbe in maniera irreparabile la pelle. Per sedili in pelle è utile usare prodotti specifici che la possano trattare e salvaguardare per il futuro.

Di conseguenza secondo noi di motorimagazine.it lo Chanteclair può rappresentare lo stadio estremo dei prodotti per la pulizia dei sedili dell’auto, se si può utilizzare un prodotto più specifico questo è caldamente consigliato.

