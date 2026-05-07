Quanto guadagna davvero ogni auto: l’indice di redditività a confronto

Ho sviluppato un indicatore che mette a confronto la redditività delle case automobilistiche a livello pratico, guardando non solo alle vendite ma ai risultati che rimangono in bilancio. L’idea di fondo è semplice: ogni produttore vende auto per generare utili, quindi conviene misurare quanto profitto operativo viene prodotto per ogni vettura consegnata. Questa metrica fornisce una chiave immediata per valutare l’efficienza commerciale e il valore del marchio.

Nell’analisi ho considerato i bilanci di circa 40 aziende tra Europa, America e Asia, concentrandomi su due variabili principali: i ricavi e i profitti operativi. Suddividendo il totale degli utili operativi per il numero di vetture vendute si ottiene un valore per auto che permette confronti diretti tra realtà molto diverse per dimensioni e modello di business.

Metodo e dati alla base dell’indice

La base dell’indicatore è composta da due grandezze facilmente reperibili nei bilanci: i ricavi (quanto incassa l’azienda) e i profitti operativi (quanto resta dopo i costi legati alla produzione e alle attività aziendali). Per chiarezza, qui uso margine lordo per indicare i ricavi meno i costi di produzione e margine operativo per il valore che rimane una volta detratte le spese amministrative e commerciali.

Come vengono armonizzati i dati

È inevitabile che le regole contabili varino tra Paesi e gruppi, ma il principio è comparabile: partendo dai dati pubblicati, ho calcolato il rapporto tra profitti operativi e unità vendute per ottenere il valore in euro per vettura. In questa fase ho privilegiato coerenza metodologica attribuendo come spese operative soprattutto gli oneri amministrativi e commerciali, per mantenere il confronto il più uniforme possibile tra marchi diversi.

Risultati chiave: Ferrari in testa

Nel 2026 il risultato più sorprendente è stato il primato di Ferrari, con un guadagno di 223.680 euro per ogni auto consegnata e un margine operativo pari al 42,7%. Numeri che raccontano come l’esclusività del marchio, unita a efficaci controlli sui costi, producano profitti unitari molto superiori rispetto ai concorrenti. In termini pratici, il valore per auto di Ferrari è talmente elevato che serve vendere molteplici vetture di altri marchi per ottenere lo stesso beneficio economico.

Confronti concreti: Jaguar‑Land Rover e Tesla

Subito alle spalle troviamo il gruppo Jaguar‑Land Rover, che ha registrato un utile operativo di 18.657 euro per auto venduta. Per rendere l’idea: servirebbero 12 vetture di JLR per eguagliare il profitto di una sola Ferrari. Tuttavia, se si guarda all’utile netto per vettura, la situazione può cambiare drasticamente: per JLR il valore netto è sceso a soli 97 euro per auto.

Tra le elettriche, Tesla rimane una delle poche società profittevoli in massa: ha totalizzato 9,59 miliardi di euro di profitti operativi, pari a 5.859 euro per veicolo. In termini pratici, occorrono circa 38 auto Tesla per raggiungere lo stesso profitto di una singola Ferrari.

Trend del settore: chi guadagna e chi perde terreno

Un altro elemento emerso dall’indice è che Ferrari è stata l’unica casa ad aver migliorato la redditività rispetto all’anno precedente, incrementando il proprio indice del 10%. Al contrario, la maggior parte dei costruttori ha registrato cali sensibili: tra i peggiori, considerando solo le aziende ancora in utile, figurano Porsche (-93%), Mazda (-93%), Ford (-89%), Mitsubishi Motors (-54%), Subaru (-48%), General Motors (-42%) e Kia (-36%).

Eccezioni e casi critici

Alcune realtà asiatiche hanno mostrato performance positive in controtendenza, come Xpeng, Leapmotor e Geely. Sul versante opposto, il Gruppo Volkswagen ha segnato un calo del 35% mentre Toyota è rimasta relativamente stabile con un -11%. Un caso particolarmente rilevante è quello di Stellantis, passata da un utile di 1.973 euro per auto nel 2026 a una perdita di 1.991 euro per veicolo nel 2026, a dimostrazione di quanto possano essere volatili i risultati quando cambiano i costi e le dinamiche di mercato.

Implicazioni e interpretazioni

Misurare i profitti per auto mette in luce come la redditività non sia solo questione di volumi ma anche di posizionamento di mercato e gestione dei costi. Marchi come Ferrari sfruttano esclusività e margini elevati, mentre altri puntano su scala e volumi a basso margine. Per gli investitori e gli appassionati, questo indice offre una lente immediata per capire chi sta trasformando le vendite in valore reale e chi invece soffre una compressione dei margini.

L’analisi è stata curata da Felipe Munoz, analista dell’industria dell’auto e content creator di Car Industry Analysis, che ha elaborato i dati per Motor1 sulla base dei bilanci pubblici. Questi numeri non raccontano soltanto performance passate: aiutano a interpretare le strategie future delle case e le possibili direzioni del mercato.