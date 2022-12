Come mantenere l’auto pulita? Ebbene, esistono diversi trucchi da poter provare! Alcune di queste soluzioni sembrano insolite, ma vi assicuriamo che si riveleranno particolarmente utili in molte situazioni.

L’auto è come una seconda casa e spesso, senza rendercene conto, quest’ultima diventa un agglomerato di disordine e sporcizia.

I fanatici dell’ordine, invece, cercano semplicemente un modo per avere un’auto pulita senza troppo stress.

Vi sveliamo alcuni trucchi indispensabili che ognuno di voi dovrebbe conoscere. Alcuni sono decisamente prevedibili e scontati, ma altri sono geniali!

Come mantenere l’auto pulita: trucchi essenziali da conoscere

Cestino portatile

Molti siti vendono dei piccoli cestini portatili da poter riporre in auto. Sono molto utili, in quanto vengono venduti con apposite bustine usa e getta.

Se la vostra auto è spesso un mix di fazzoletti, bustine, scontrini e altro ancora, questo piccolo cestino si rivelerà quasi essenziale!

Fodere per il vano portaoggetti

Potete trovare un’ampia scelta di fodere, spesso in gomma o silicone, da poter riporre nel portabicchieri e negli altri vani appositi. Alcuni contribuiscono a dare uno splendido tocco di stile all’auto, ma vi assicuriamo che garantiscono una pulizia molto più semplice.

Saranno proprio queste fodere a “raccogliere” polvere e sporcizia.

Per lavarle non dovrete fare altro che estrarle, pulirle velocemente e riporle, senza dover quindi accedere ad aree molto scomode da raggiungere.

Deodorante per ambienti

Dal famoso “alberello magico” agli innumerevoli deodoranti disponibili, tutti noi vogliamo entrare in un’auto profumata! In commercio esistono anche dei veri e propri profumi spray, ma assicuratevi di spruzzarli una volta scesi dall’auto, in quanto potrebbero essere irritanti.

Comprate organizzatori

Esistono molti organizzatori in commercio, come delle comodissime tasche da poter appendere dietro ai sedili. In questo modo avrete tutto a disposizione, seppur riposto in modo più ordinato.

Evitate di mangiare in auto e, in tal caso, procuratevi un’aspirapolvere

Se proprio non potete evitare di mangiare in auto, o di permettere ai vostri bambini di sgranocchiare uno snack durante il viaggio, assicuratevi di procurarvi un’aspiratore portatile che possa eliminare tutte le briciole! Immancabili anche le salviettine umide.

