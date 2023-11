Come e quando rabboccare il liquido del radiatore, i segnali che l'auto manifesta.

Il liquido del radiatore è uno degli elementi dell’auto che deve essere sottoposto a controlli per verificarne l’effettiva efficienza in questo articolo scopriamo come lo si può fare ed inoltre la procedura da compiere per sostituire quello vecchio ed inserire quello nuovo.

Come rabboccare il liquido del radiatore

Il liquido del radiatore svolge importanti funzioni per la tenuta del motore come l’anticorrosione; antiemulsione; antischiuma; e antiebollizione grazie agli additivi che sono presenti in esso.

Se il liquido non viene cambiato almeno ogni 5 anni può andare a perdere queste proprietà non svolgendo il proprio lavoro come dovrebbe.

Il liquido è da cambiare se risulta troppo diluito dai continui rabbocchi, se cambia colore o se addirittura presenta tracce oleose, quest’ultima è situazione peggiore perché bisognerà oltre a sostituire il liquido refrigerante sistemare i guasti che hanno causato la spiacevole unione.

Per verificare la quantità del liquido di raffreddamento bisogna avere il motore spento da almeno 10 minuti e vedere se è sceso sotto il minimo, solo in quel caso è necessario rabboccare.

Per rabboccare la soluzione ideale sarebbe un mix di acqua distillata, quella che si utilizza per i ferri da stiro che non contiene alcuna traccia di calcare che andrebbe a danneggiare le tubazioni, e antigelo.

L’antigelo come suggerisce il nome permette di abbassare la temperatura di congelamento ma allo stesso tempo di innalzare quella di ebollizione così da non far bollire il liquido nelle giornate più calde ed avere un’auto adatta al clima rigido di inverno.

La cosa migliore da fare è controllare ogni tanto le sue condizioni e se vi sono dei dubbi o se è da tanto tempo che non viene cambiato procedere al suo rinnovo così da avere un’auto sempre efficiente.

