Spia dell'olio che si accende, scopriamo le cause più comuni e come risolverle tempistivamente così da tornare su strada sicuri.

L’automobile può avere dei guasti e uno dei più comuni è relativo all’olio motore il lubrificante più importante nonché indicatore dello stato di salute del mezzo. In questo articolo vediamo le cause dell’accensione della sua spia e come rimediare ai problemi, portando nuovamente l’automobile in condizioni ottimali.

Spia olio motore accesa: le principali cause

Le principali cause dell’accensione sono legate all’olio come liquido, il primo step da fare è effettuare un controllo del livello dell’olio. Infatti il primo sospetto è che il suo livello sia basso, un livello basso può portare ad un grippaggio del motore stesso con problemi che saranno ben più seri. La cosa migliore quindi è controllare ed eventualmente rabboccarlo.

Altro problema può essere un malfunzionamento del sensore di pressione d’olio, strumento che serve a capire lo stato di pressione del liquido stesso poiché è importante che sia al livello giusto. Se il sensore ha un guasto può rivelare un problema anche quando non c’è. La cosa giusta da fare è controllarlo e se non funziona adeguatamente procedere con un suo ricambio.

Infine la spia si può accendere per perdite d’olio o guasti vari, fare caso al fatto che vi siano tracce d’olio per terra, segnale chiaro che qualcosa non sta funzionando in modo corretto. La perdita non porta solo sporco ma anche problemi di lubrificazione con conseguente danno al propulsore.

I rimedi più efficaci

I rimedi più efficaci per risolvere la problematica è effettuare un controllo del livello, rabboccare in caso sia sotto il livello corretto e controllare se ci sono anche delle perdite che come scritto precedentemente sono un chiaro segnale di una situazione difficile.

Infine se tutto questo non dovesse funzionare è il caso di chiamare il meccanico per far controllare la macchina. Un controllo preventivo è sempre utile da fare in grado permette di capire cosa non va, evitando poi di far aggravare la situazione portando il costo finale ad aumentare.