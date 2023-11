Nuova Citroen C3: prezzo, dimensioni e scheda tecnica

La Citroen C3 ha subito un rinnovamento per la quarta generazione, che arriverà nel 2024, una sorta di restyling estetico che l’ha ammodernata ed avvicinata agli stilemi delle sorelle maggiori e del nuovo corso del marchio francese sotto Stellantis. In questo articolo scopriamo il prezzo, le dimensioni e la scheda tecnica di questa vettura.

Nuova Citroen C3: dimensioni e scheda tecnica

La quarta generazione del modello quindi cambia totalmente rispetto al passato, la sua crescita aldilà del design che ora è del tutto simile ad un crossover è presente nelle dimensioni che riepiloghiamo di seguito:

Lunghezza : 4 metri e 01

: 4 metri e 01 Larghezza : 1 metro e 75

: 1 metro e 75 Altezza: 1 metro e 57

La lunghezza non è cambiata rispetto al modello che va a sostituire al contrario dell’altezza che è aumentata di ben 10 cm ma tutto questo fa parte del nuovo corso stilistico del marchio, che è stato proprio inaugurato con la nuova C3.

La Citroen C3 per il mercato europeo è disponibile in tre motorizzazioni – elettrica con potenza da 113 cavalli e batteria da 44 kWh e autonomia secondo la casa francese di 320 km. I motori termici saranno solo a benzina, un 1.2 turbo e il medesimo motore in modalità mild-hybrid. La potenza dovrebbe essere per entrambi di 110 cavalli.

I cambi previsti dovrebbero essere due, un manuale per la benzina e un doppia frizione robotizzato per la mild-hybrid, notizia questa in attese di conferme ufficiali.

Il prezzo

I prezzi delle versioni termiche non sono ancora stati annunciati mentre la versione elettrica in Italia avrà un prezzo di partenza di 23.900€ che scenderanno a 19.990€ nel 2025.

Un prezzo buono per un’elettrica, si tratta di una strategia per far avvicinare i consumatori all’acquisto di auto a zero emissioni. I dati di vendita diranno se sarà stata giusto o no.