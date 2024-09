In questi giorni di caldo estivo le mete da spiaggia sono sicuramente quelle più prese d’assalto dai vacanzieri che cercano relax e refrigerio dall’arsura. Capita di dover affrontare la sabbia con la propria auto ed anche di ritrovarla bloccata, vediamo in questo articolo come è possibile tirarla fuori e proseguire il proprio cammino.

LEGGI ANCHE: Maurizio Reggiani, alla scoperta dell’uomo dietro a Eccentrica

Auto ferma nella sabbia, come toglierla

La sabbia è un terreno insidioso e spesso si è convinti che avere delle gomme da fuoristrada ed un’auto dotata di potenza possa bastare per non avere problemi. Non è affatto così, succede anche ad auto molto potenti di restare bloccate.

La cosa migliore è evitare di premere il pedale dell’acceleratore, questo vi farà solo sprofondare inutilmente peggiorando la già complessa situazione. Restare calmi, scendere dall’auto ed analizzare quanto sta accadendo è già un passo corretto.

Dopo aver valutato come è messa la macchina il primo step è quello di scavare per liberare le gomme dalla sabbia. Le palette per i bambini possono bastare, ideale è creare un solco di 50 cm per far si che le gomme possono poi avere trazione.

La trazione è in questo caso la vostra preziosa alleata, per aumentarla si possono frapporre degli oggetti fra le gomme e la sabbia, così che garantiscano grip. I più comuni ed usati sono i tappetini.

Si possono inoltre usare pezzi di legno o pietre che si trovano nelle vicinanze, basta che possano permettere agli pneumatici di scorrere.

LEGGI ANCHE: Le auto meno apprezzate nella storia automotive

In caso di difficoltà: chiedere aiuto

Se questi metodi non funzionano non esitate a chiedere aiuto, a persone che sono nelle vicinanze, possono essere dotate di veicoli con gancio di traino che faranno trascinare fuori l’auto dall’impaccio.

Altrimenti se non vi è nessuno chiamare i soccorsi e spiegare loro l’accaduto, in poco tempo arriveranno a soccorre facendo riprendere il tragitto precedentemente interrotto.