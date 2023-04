In questo articolo qualche utile consiglio per scegliere gli pneumatici giusti per un’auto.

Ci sono due tipi di automobilisti: quelli abituati a sostituire gli pneumatici con una certa frequenza, per via del cambio di stagione, e quelli che le cambiano solo al termine del loro ciclo vitale. Ecco qualche utile consiglio per scegliere gli pneumatici giusti per un’auto.

Come scegliere gli pneumatici per un’auto: i consigli utili

Gli automobilisti si dividono in coloro che sono abituati a sostituire gli pneumatici con frequenza, per via del cambio di stagione, e chi, invece, cambia le gomme solo alla fine del loro ciclo vitale, quando è necessario. Questi ultimi solitamente si chiedono come scegliere gli pneumatici giusti per la loro auto. Esiste un’ampia scelta sul mercato, per cui è normale avere qualche dubbio su quali siano i pneumatici giusti. Per riuscire a sceglierli bene, bisogna sapere prima di tutto che ogni automobile ha delle caratteristiche meccaniche diverse, che devono essere prese in considerazione quando si compie la scelta, soprattutto per motivi di sicurezza. Pneumatici non adeguati e di conseguenza incapaci di svolgere il loro lavoro porterebbero rischi rilevanti. Lo pneumatico è il primo elemento di contatto tra l’auto e la strada, per questo la cura della gomma è fondamentale per la sicurezza. Uno pneumatico usurato ha bisogno del doppio dello spazio per la frenata, rispetto ad uno nuovo.

Le dimensioni degli pneumatici previste dal costruttore dell’auto sono il primo criterio fondamentale da tenere conto quando si decide di cambiare gomme. Per scoprire quali sono le dimensioni adatte al proprio veicolo bisogna controllare il libretto di circolazione o la banda laterale dello pneumatico, per individuare larghezza, altezza, diametro, indice di carico e indice di velocità. Non dimenticatevi di controllare, dopo lunghi viaggi o almeno una volta al mese, l’usura del battistrada dell’auto. Se lo spessore misura meno di 3 mm le prestazioni diminuiscono in modo significativo, andando a generare delle perdite di aderenza che possono essere pericolose. La legge stabilisce che lo spessore del battistrada non può essere inferiore a 1,6 mm. Al di sotto di questo limite sono previste delle sanzioni.

Come scegliere gli pneumatici: quando cambiarli e i parametri da rispettare

Gli pneumatici devono essere cambiati quando lo spessore del battistrada è inferiore a 1,6 mm. Alcuni costruttori consigliano di effettuare il cambio prima, intorno ai 3-4 mm di spessore, in quanto al di sotto di questa soglia potrebbe verificarsi un calo dell’aderenza. Gli pneumatici giusti per la propria vettura sono quelli in grado di rispettare e assecondare le caratteristiche del mezzo. Solo i pneumatici adatti possono garantire prestazioni elevate e sicurezza alla guida. Per scegliere le gomme giuste è importante controllare la carta di circolazione, per scoprire le misure, l’indice di velocità e l’indice di carico. Una volta scoperte le misure corrette, è possibile scegliere gli pneumatici che rispettano i parametri previsti a seconda delle proprie esigenze, all’utilizzo che se ne farà e alle condizioni climatiche da affrontare. Chi guida dove il clima è mite tutto l’anno, la scelta adatta può essere quella degli pneumatici all season, mentre chi si trova a guidare in zone in cui l’inverno è rigido, con neve e ghiaccio, dovrà scegliere di alternare le gomme invernali a quelle estive, per ottenere dalla propria auto il massimo della performance e anche della sicurezza in qualsiasi momento dell’anno.