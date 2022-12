Come scegliere la polizza assicurativa più conveniente

Se si sta stipulando una polizza assicurativa per un nuovo veicolo, prima di sottoscriverla, è bene prendere in considerazione una serie di aspetti indispensabili non solo per risparmiare, ma anche per avere servizi aggiuntivi che potrebbero tornarti utili in caso di sinistri. La prima regola è quella di rivolgersi a più compagnie assicurative in modo da poter confrontare i preventivi per l’assicurazione auto in base a quello che offrono e alla convenienza economica.

Si può richiedere alle compagnie un preventivo sia di persona, in agenzia, sia online, ci sono tante opzioni per poterle comparare e scegliere la migliore. Ma quali sono i parametri da prendere in considerazione per risparmiare? Li elenchiamo di seguito in modo da poter scegliere la soluzione migliore per l’RC auto senza incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Scegliere con attenzione la formula di guida più adatta

La formula di guida è un’informazione che bisogna dare alla compagnia assicurativa per sapere esattamente chi guiderà l’auto. A tal proposito sono due le formule da scegliere: assicurazione con guida libera o assicurazione con guida esperta. A seconda della soluzione scelta il premio assicurativo cambierà verso l’alto o verso il basso, in quanto si tratta di una formula che serve a calcolare il rischio di sinistri. Nel primo caso il veicolo può essere usato da chiunque e in caso di sinistro, la persona che ha subito il danno verrà rimborsata dalla compagnia, nel secondo caso il mezzo può essere guidato solo da chi ha maturato una certa esperienza di guida o che ha più di una determinata età. In questo secondo caso è bene presentare attenzione: se chi guida non rientra nei parametri stabiliti, la compagnia può riservarsi il diritto di non procedere alla liquidazione del danno.

Oltre le due opzioni sopra indicate c’è anche una terza opzione da considerare: l’assicurazione con guida esclusiva. In questo caso la vettura può essere guidata solo ed esclusivamente da una persona, con una grande riduzione del premio assicurativo, ma attenzione perché in caso di sinistro vale la regola prima spiegata nel caso dell’assicurazione con guida esperta.

Installazione di scatole nere e classe di merito

Un altro aspetto da prendere in considerazione è l’installazione sulla propria auto della scatola nera, un componente elettronico che registra i movimenti e la velocità del veicolo, in questo caso il premio assicurativo è più basso, ed è capace, in caso di sinistro, di ricostruire in maniera precisa la dinamica dello stesso.

Infine è bene accertarsi se in casa ci sia qualcuno che abbia una classe di merito conveniente perché si potrebbe avere il diritto, in base alla legge Bersani, ampliata poi dalla “legge sull’assicurazione auto del 20 febbraio 2020” di usufruirne. Per poterlo fare è necessario possedere determinati requisiti:

Bisogna essere presente all’interno dello stesso stato di famiglia della persona in questione; L’auto deve essere intestata a una persona fisica e non a un’azienda; Bisogna non aver avuto incidenti stradali negli ultimi cinque anni.

Per poter acquisire quindi la classe di merito di un parente basterà presentare alla compagnia assicurativa la polizza di questa e lo stato di famiglia che ne accerti la presenza nel nucleo.