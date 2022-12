L’inizio di una nuova era: VaiGo per Leonori

La storia è un susseguirsi di cambiamenti che scaturiscono da tendenze innovatrici, le quali producono nuovi modi di vedere e pensare il mondo che ci circonda.

Dal primo dopoguerra ad oggi, l’azienda Leonori SpA ha percorso un lungo tragitto che dalla vendita di macchine d’epoca usate, l’ha condotta ad essere la scelta più affidabile nel settore di vendita e noleggio automobili.

Come racconta Stefano Leonori, il presidente dell’azienda, i cambiamenti possono spaventare e farci vivere in una sorta di fase di incertezza. Infatti, da giovanissimo fu lui a convincere il padre, il fondatore di Leonori, ad investire nell’attuale sede in Via Aurelia, nonostante le difficoltà che l’acquisto avrebbe portato con sé: non era un’occasione da perdere.

Sono le giovani generazioni che scommettono sul futuro il valore aggiunto dell’azienda, come all’epoca, anche oggi con la scelta del nuovo strumento omnicanale VaiGo, il quale permette la digitalizzazione dell’intero processo di vendita.

In un’epoca contemporanea in cui tutto è istantaneamente a portata di mano, o meglio di uno o due tap, Leonori SpA si è resa conto dei nuovi bisogni dei clienti, in primis quello di poter scegliere la propria automobile online direttamente da casa.

Negli ultimi anni infatti, soprattutto dopo la pandemia, cambia il rapporto dei clienti con la concessionaria, ed è proprio questa idea di base che fa nascere VaiGo.

Come cambia il processo di acquisto di un’automobile ce lo dicono i numeri: Gabriele Gabrieli, CRM Manager di Leonori SpA spiega che se solo 10 anni fa i clienti tendevano a visitare mediamente 8 showrooms prima di procedere all’acquisto di un’auto, oggi ne visitano circa 2.

Ci illustra ancora: “Alla base dell’idea, che ho importato dagli Stati Uniti, c’è l’interesse da parte nostra di andare incontro alle abitudini dell’acquirente. Siamo partiti focalizzandoci sul noleggio a lungo termine, sia perché è un mercato in crescita sia perché coinvolge privati e partite IVA. Ma abbiamo in programma, dopo l’implementazione della sezione vendita, di inserire anche la parte assistenza e ricambi”.

VaiGo dà l’opportunità al cliente di scegliere il modello di automobile che preferisce, consultando le specifiche con la possibilità di contattare un addetto in ogni momento, direttamente online. Non solo, Leonori con VaiGo permette di selezionare il canale di contatto che si vuole avere con la concessionaria, che sia fisico o virtuale e ancora, dà modo di personalizzare i servizi e decidere la modalità di transazione: il tutto con il costante supporto degli assistenti preposti.

“È un progetto appena nato che vanta già oltre mezzo secolo di esperienza, serietà, affidabilità e professionalità nel settore. Sarà per questo che abbiamo prenotazioni ancor prima di presentarci al mondo intero” – ha spiegato Gianluca Regali, Direttore Commerciale di Leonori SpA. Una scommessa promettente quella di VaiGo, per uno sviluppo di Leonori con un occhio sempre più rivolto al futuro.