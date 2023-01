Date, calendario e novità della Formula Uno 2023

Si appresta a tornare la Formula Uno, una delle competizioni sportive più amate in Italia. Ecco le date, il calendario e le novità dell’edizione 2023.

La Formula Uno rappresenta un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di motori e di 4 ruote. Si tratta di un evento che molti segnano con il “cerchietto rosso” sul calendario, vivendo un’attesa quasi spasmodica. Inutile sottolineare la storia che la F1 si porta dietro: conviene piuttosto guardare al futuro, perché le novità non sono poche. Vediamo quindi quali sono le date e il calendario dell’edizione 2023, e quali saranno le novità rispetto alle passate stagioni, partendo però da un piccolo approfondimento sui piloti favoriti.

I piloti favoriti per l’edizione 2023 della F1

Verstappen guiderà i favoriti per l’edizione 2023, come si scopre consultando le pagine specializzate in scommesse F1. Se invece si parla del Mondiale Costruttori, le previsioni vedono la Mercedes grande favorita dell’edizione di quest’anno. Tornando al discorso sui piloti, Verstappen dovrà guardarsi le spalle: Leclerc e Hamilton su tutti, con le possibili sorprese Russell e Sainz. Per Verstappen, in caso di successo nel 2023, si tratterebbe di una tripletta storica.

Le date approvate dalla FIA sono state pubblicate ufficialmente a settembre, con il Mondiale di Formula Uno che esordirà in Bahrein il 5 marzo 2023. Questa sarà, appunto, la prima tappa. La seconda tappa si correrà il 19 marzo in Arabia Saudita, seguita dalla corsa in Australia il 2 aprile. La tappa successiva verrà organizzata il 16 aprile, ma ancora non è chiaro dove si correrà: la Cina, infatti, è stata cancellata dalla lista dei paesi ospitanti per questioni legate al Covid-19.

L’ultima tappa di aprile sarà il 30 (Azerbaijan), mentre la prima di maggio verrà organizzata il 7 a Miami. Poi arriverà il turno dell’Italia, con la corsa in Emilia Romagna del 21 maggio, mentre il 28 maggio si correrà a Monaco. Giugno inizierà con la corsa in Spagna (il 4), proseguendo con il Canada (18 giugno). A luglio il calendario prevede le corse in Austria (il 2), in Gran Bretagna (il 9), in Ungheria (il 23) e in Belgio (il 30).

A fine agosto il Campionato di Formula Uno tornerà con la tappa in Olanda il 27, mentre il 3 settembre sarà nuovamente il turno dell’Italia. Settembre chiuderà con le tappe di Singapore (il 17) e Giappone (il 24). Ad ottobre le date prevedono il Qatar (8), USA (22) e Messico (29). Infine, le corse conclusive di novembre: il 5 si andrà in Brasile, il 18 ci sarà l’esordio assoluto di Las Vegas e il 26 novembre si correrà ad Abu Dhabi.

Le novità per l’edizione 2023

Le novità sulle monoposto, come comunicato dalla FIA, riguarderanno l’introduzione di un algoritmo specifico, con lo scopo di limitare i fenomeni del porpoising e del bottoming. In secondo luogo, il Mondiale di Formula Uno 2023 sarà il più lungo della storia, con 24 gare in calendario. Di conseguenza, le premesse per una stagione speciale ci sono tutte.