I cerchi sono graffiati? Ecco alcuni consigli per aiutarvi.

Come sistemare i cerchi in lega graffiati: la guida

Innanzitutto, la soluzione dipende dalla gravità del danno. Se il graffio è eccessivamente visibile e compromette i cerchi, è necessario ricorrere a una sostituzione.

In caso di graffi molto leggeri, potrete risolvere smontando la ruota e smerigliando la parte rovinata con della carta vetrata media.

Successivamente potrete utilizzare dello stucco per metallo e, infine, passare alla verniciatura.

Come capire se i cerchi dell’auto sono compatibili

Lo schema dei bulloni di un veicolo è costituito da due componenti: il numero di perni ruota e la misura dell’asse centrale di tali perni. Ad esempio, uno schema di bullonatura 5×114,3 significa che ci sono 5 occhielli e che il diametro dell’asse centrale dei perni ruota misura 114,3 mm.

Esistono due modi diversi per misurare il diametro, a seconda del numero di occhielli. Se il vostro veicolo ha 4, 6 o 8 occhielli, misurate dal centro di un perno ruota al centro del perno ruota opposto. Se invece possedete un veicolo a 5 occhielli, misurate dal centro di un perno all’esterno del perno più lontano.

L’interasse è misurato in pollici dalla superficie di montaggio della ruota alla parte posteriore della stessa. Più grande è l’interasse della ruota, più arretrerà sotto il veicolo.

Dimensioni dei cerchi

Molti proprietari di veicoli desiderano aumentare le dimensioni delle ruote rispetto a quelle originali. Si tratta del cosiddetto up sizing o plus sizing.

Se si intende aumentare il diametro della ruota, bisogna ricordare di diminuire la misura del pneumatico per mantenere il diametro complessivo della configurazione ruota/pneumatico di serie.

In questo modo si avrà la certezza di avere uno spazio sufficiente per evitare lo sfregamento.

