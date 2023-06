Come omologare i cerchi dell’auto: tutto ciò che si deve sapere

Se non sapete come omologare i cerchi dell’auto, vi copriamo con una pratica guida. Esistono pneumatici per veicoli sviluppati per un modello speciale. Si tratta di un tipo speciale di omologazione degli pneumatici, come viene definita l’omologazione.

La scelta dei pneumatici è particolarmente importante per le auto sportive. In questo articolo spieghiamo perché l’omologazione è importante e quali vantaggi si hanno con i pneumatici su misura.

Cos’è l’omologazione?

L’omologazione di un pneumatico è una lingua che denota un’omologazione tecnica. Questo aspetto è di particolare interesse per i produttori di pneumatici. Per essere omologati per un determinato modello di auto, i pneumatici devono superare numerosi test. Fattori come la resistenza, le dimensioni, il rumore di guida e la frenata fanno parte di questi punti di controllo.

L’omologazione rappresenta una caratteristica di qualità per il pneumatico corrispondente. Il riconoscimento di uno pneumatico approvato si basa su un marchio apposto sul pannello del pneumatico.

Come omologare i cerchi dell’auto

Con il decreto Ruote n° 20 potrete installare cerchi di misure diverse, ma questi ultimi devono essere omologati NAD, ovvero dimensioni diverse dall’originale.

Scegliete quindi pneumatici e cerchi, poi recatevi presso un gommista che consegnerà il Certificato di Conformità con la dichiarazione di corretto montaggio e all’ambito d’impiego.

La domanda di omologazione dovrà poi essere presentata alla Motorizzazione.

