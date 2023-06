Arriva per tutti il momento di cambiare auto, per vari motivi, come la famiglia che si allarga oppure semplicemente il desiderio di qualcosa di nuovo. Ecco qualche consiglio da seguire per vendere un’auto usata.

Arriva per tutti il momento di cambiare auto, per vari motivi, come la famiglia che si allarga oppure semplicemente il desiderio di qualcosa di nuovo. Ecco qualche consiglio da seguire per vendere un’auto usata.

Come vendere un’auto usata: consigli utili

Prima o poi arriva per tutti il momento di cambiare auto, per questo è importante sapere come vendere il proprio mezzo, ricorrendo anche ad una piattaforma di aste online di auto, come Piston Addict. Quando la famiglia si allarga bisogna cambiare auto, così come nel caso in cui la propria auto sia vecchia, abbia percorso troppa strada oppure semplicemente per il grande desiderio di acquistarne una nuova. Non ha importanza quale sia la motivazione, l’importante è non sottovalutare la vendita dell’auto usata, sia che si decida di darla ad un concessionario, sia che si voglia vendere privatamente oppure tramite le aste online.

Ci sono vari consigli da seguire nel casto in cui si decida di vendere un’auto usata:

Curare l’aspetto estetico : la prima impressione è importante, per cui prima di proporre l’auto agli acquirenti è sempre importante pulirla a fondo, sia esternamente che internamente. La pulizia accurata è importante perché consente di togliere quell’aria vissuta che potrebbe farla sembrare in condizioni peggiori e perché consente di mostrare tutti i piccoli danni della carrozzeria, in modo onesto. È importante eliminare tutti i piccoli o grandi danni che presenta la carrozzeria, prima di metterla in vendita;

: la prima impressione è importante, per cui prima di proporre l’auto agli acquirenti è sempre importante pulirla a fondo, sia esternamente che internamente. La pulizia accurata è importante perché consente di togliere quell’aria vissuta che potrebbe farla sembrare in condizioni peggiori e perché consente di mostrare tutti i piccoli danni della carrozzeria, in modo onesto. È importante eliminare tutti i piccoli o grandi danni che presenta la carrozzeria, prima di metterla in vendita; Fare le foto : se avete deciso di vendere da privato, è importante fare le fotografie ed è sempre meglio farle con una macchina fotografica, invece che con uno smartphone. Le foto che scatterete saranno l’impatto che il cliente avrà con l’auto, per cui è importante che siano fatte bene e ben curate, dall’inquadratura ai colori alla nitidezza. Cercate di fotografare ogni dettaglio dell’automobile;

: se avete deciso di vendere da privato, è importante fare le fotografie ed è sempre meglio farle con una macchina fotografica, invece che con uno smartphone. Le foto che scatterete saranno l’impatto che il cliente avrà con l’auto, per cui è importante che siano fatte bene e ben curate, dall’inquadratura ai colori alla nitidezza. Cercate di fotografare ogni dettaglio dell’automobile; Preparare l’inserzione : internet è il canale più semplice e veloce per riuscire a vendere la propria auto usata, sia privatamente che tramite una piattaforma di aste online. È molto importante preparare bene l’inserzione e capire come darle maggiore visibilità. Nell’inserzione è importante riportare tutti i dettagli, anche quelli che sembrano apparentemente poco importanti;

: internet è il canale più semplice e veloce per riuscire a vendere la propria auto usata, sia privatamente che tramite una piattaforma di aste online. È molto importante preparare bene l’inserzione e capire come darle maggiore visibilità. Nell’inserzione è importante riportare tutti i dettagli, anche quelli che sembrano apparentemente poco importanti; Trattativa e vendita: la trattativa con il potenziale acquirente dev’essere portata avanti tenendo conto del guadagno che si vuole ottenere. Solitamente il prezzo proposto non dovrebbe essere troppo distante da quello che si vuole conseguire per evitare di sminuire l’auto e per dare al compratore l’impressione che può ancora giocare al ribasso. Mostrate i documenti, perché la trasparenza è molto importante. Una volta raggiunto l’accordo bisogna stabilire come effettuare il pagamento e dove effettuare il passaggio.

Come vendere un’auto usata: le aste online

La possibilità di partecipare a un’asta online di auto può essere un’occasione interessante sia per vendere che per acquistare un veicolo, indipendentemente dalla tipologia e dal modello. Quella dell’asta online di auto è sempre un’opzione da tenere in considerazione, anche per tutti coloro che stanno cercando di vendere un’auto usata. Spesso i veicoli in vendita derivano da fallimenti di rivenditori di auto, pignoramenti e sequestri, ma non è sempre così. Nel caso di un’asta tra privati, organizzata su piattaforma di aste online, il proprietario di un veicolo può decidere volontariamente di partecipare come venditore e mettere all’asta la sua auto. Piston Addict è una piattaforma di aste online che rende accessibile la vendita e l’acquisto di auto e moto con un solo e semplice click, reinventando il modo di vendere o acquistare veicoli classici, da collezione e per appassionati. Ogni veicolo viene studiato e controllato con la massima attenzione da professionisti del settore. Le aste si basano sulla trasparenza, su inserzioni complete e tariffe più eque rispetto alle tradizionali, con un’ampia selezione di marche, modelli e tipologie.