Renault investe in plastiche riciclate e batterie recuperate, ma i clienti si interessano poco alla decarbonizzazione dei materiali.

Renault riduce l’impronta ambientale delle sue auto lungo tutto il ciclo di vita: usa plastiche riciclate, recupera metalli dalle batterie, ripensa le fabbriche e forma i vigili del fuoco. Il problema, come ammette la stessa azienda, è che al cliente la sostenibilità interessa poco, almeno per ora.

A parlarne è Clea Martinet, Vice President Group Sustainability di Renault Group. Alla domanda su come rendere la sostenibilità desiderabile quanto il design o le prestazioni, risponde: «Se avessi la risposta sarei ben felice». Secondo Martinet, rendere seducenti la decarbonizzazione e la circolarità è difficile. «Se vendessimo delle scarpe sarebbe forse diverso, ma un’auto non è un paio di scarpe».

Un cliente che non chiede sostenibilità

Dai dati sulla clientela del Gruppo emerge che chi è sensibile ai temi ambientali, una volta acquistata un’auto elettrica, considera spesso già assolto il proprio contributo. Materiali, processi industriali, riciclo e fine vita restano sullo sfondo. Martinet sostiene che solo una parte ridotta dei clienti si interessa davvero alla decarbonizzazione dei materiali o all’economia circolare.

Renault continua comunque a investire perché, secondo il Gruppo, il valore della sostenibilità non si misura solo nella vendita. Serve a costruire automobili e un sistema industriale meno vulnerabili: ridurre il consumo di energia e materie prime, recuperare materiali già usati, limitare la dipendenza da risorse critiche e rendere più sicuri i veicoli. Dal 2021 la funzione guidata da Martinet è vicina alle decisioni su prodotti e programmi, quindi la sostenibilità entra prima che l’auto esista.

Materiali riciclati su Renault 5, Clio e Master

Sulla Renault 5 E-Tech Electric i materiali riciclati rappresentano il 26% del peso della vettura e il 19% delle plastiche utilizzate. Sulla nuova Clio la quota di materiali da economia circolare arriva al 34%, mentre sul Master raggiunge il 30,5%.

Renault dichiara inoltre oltre 250.000 veicoli ricondizionati in cinque anni e 30.000 batterie riparate, attività affidate alla società del Gruppo The Future Is Neutral. L’obiettivo è far rientrare nella produzione di un’auto ciò che esce da un’altra, invece di partire ogni volta da una materia prima vergine.

Il nuovo Scenic E-Tech Electric Techno è la prima vettura nuova con il marchio renative®, dedicato alle iniziative di economia circolare del gruppo. I sedili hanno tessuti composti per il 98% da materiali riciclati. Nella stessa auto la plancia contiene polipropilene riciclato all’80%, mentre il rivestimento del tetto è realizzato al 99,5% con bottiglie di plastica. Secondo Renault, i materiali possono rappresentare circa il 50% dell’impronta di carbonio delle Auto elettriche.

Il costo dell’acciaio decarbonizzato

Martinet porta un esempio concreto: l’acciaio decarbonizzato può costare dal 15 al 20% in più rispetto a quello convenzionale. Per un costruttore con margini nell’ordine del 5-7% la differenza è pesante. Renault prova quindi a prenotare grandi volumi, negoziare in anticipo e creare rapporti di lungo periodo con i fornitori, cercando una forma di resilienza industriale.

Sicurezza e ricambi: i vantaggi che il cliente vede

La sicurezza è il terreno dove il vantaggio è più immediato. Il programma Human First include Safety Score e Safety Coach, che lavorano sul comportamento del guidatore. Con Rescue Code i soccorritori accedono, tramite un QR code sul veicolo, alle informazioni sulla sua struttura. Secondo Martinet, il sistema può dimezzare i tempi di presa in carico medica dopo un incidente grave.

Fireman Access è stato sviluppato con i vigili del fuoco e permette di intervenire direttamente sulla batteria in caso d’incendio di un veicolo elettrico. Renault dichiara tempi di spegnimento fino a sei volte più rapidi e un consumo d’acqua dieci volte inferiore.

Nel post-vendita il marchio renative® identifica più di 2.000 articoli legati all’economia circolare, tra ricambi rigenerati, batterie ricondizionate e oli rigenerati. Secondo Renault, i ricambi rigenerati costano in media il 30% in meno di quelli nuovi, a parità di requisiti di prestazioni, qualità e sicurezza.

Martinet non forza la risposta sul comportamento d’acquisto. Ammette che oggi il cliente probabilmente non è disposto a pagare di più per un’auto costruita in Europa con più materiali riciclati, ma ipotizza che la scelta possa cambiare: «Tra questo e un cinese fatto di materiali vergini forse sceglierà il nostro europeo».