Con la Classe T Marco Polo, Mercedes entra nel mercato dei microcaravan

Mercedes sta adattando la formula Marco Polo, già vista sulla Classe V, alla Classe T, più piccola e accessibile. Forse non lo sapevate, ma gli appassionati di camper hanno una loro fiera. Si trova dall’altra parte del Reno, a Düsseldorf, e si chiama Caravan Auto.

L’edizione 2022 ha aperto i battenti sabato 27 agosto, e c’è tempo fino al 4 settembre per raggiungerla. Lì si può scoprire, ad esempio, una Classe T con un modulo da campeggio chiamato Marco Polo, un nome già visto sul fratello maggiore Classe V.

Mercedes Classe T Marco Polo: elementi del camper ben nascosti

La Classe T Marco Polo è quasi identica nell’aspetto alla Classe T “just”, che deriva dalla Renault Kangoo.

Le modifiche, se le cercate, si trovano all’interno. Il modulo Marco Polo, che tra l’altro è completamente smontabile, comprende un’unità letto di serie e un’unità cucina opzionale. Il primo consiste in un letto a scomparsa nascosto nel bagagliaio che può ospitare due persone, con una zona notte di due metri per 1,15 metri. Gli elementi oscuranti e la griglia di ventilazione con zanzariera assicurano un sonno tranquillo agli occupanti.

Anche la cucina è nascosta nel bagagliaio in cassetti estraibili. Include un lavello con serbatoio dell’acqua da 12 litri, un frigorifero da 15 litri e un fornello a gas. Altri cassetti offrono spazio per posate, stoviglie e alimenti. Tra gli altri elementi inclusi in questa opzione ci sono due sedie da campeggio e un tavolo. Quest’ultimo può essere installato sia all’esterno che all’interno del veicolo, nella parte posteriore della console centrale.

Pratico, ad esempio, quando il tempo diventa burrascoso.

In arrivo un camper completamente integrato basato sulla Classe T

Il prezzo della Classe T con moduli Marco Polo non è ancora noto. Saranno noti al momento della commercializzazione, che avverrà alla fine dell’anno. In questo periodo verrà presentata la variante a emissioni zero del furgone a forma di Stella, chiamata EQT, che potrà anch’essa beneficiare di questi moduli. Soprattutto, Mercedes ha già annunciato l’uscita di un microcaravan completamente integrato basato sulla Classe T nella seconda metà del 2023.