In Italia, la cintura di sicurezza è obbligatoria su tutti i posti, ma l’abitudine di indossarla sui sedili posteriori resta molto bassa. Diversi studi hanno mostrato che il rischio è soprattutto per i più piccoli, che spesso non vengono allacciati correttamente. Per contrastare questa tendenza, Hyundai ha ideato una campagna che punta a rendere il gesto più naturale e divertente, soprattutto per le famiglie con bambini.

Statistiche preoccupanti sull’uso delle cinture posteriori

Secondo l’indagine condotta nel 2019 dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto Ulisse, solamente un passeggero su dieci indossa la cintura di sicurezza sul sedile posteriore. Il dato è ancor più allarmante se consideriamo che, sempre nel 2019, l’ISTAT ha rilevato che il 74 % degli incidenti avviene in zona urbana dove la velocità ridotta fa credere erroneamente che il pericolo sia minore.

Il concept Toy Assist di Hyundai

Il nuovo Toy Assist è un peluche ispirato al celebre Baby Shark pensato per essere fissato alla cintura tramite un pratico velcro quando l’auto è ferma. Questo piccolo aiuto visivo ricorda ai genitori di allacciare la cintura prima di partire e, una volta completata l’operazione, il peluche può essere rimosso e trasformato in gioco o in poggiatesta per i momenti di riposo. È importante sottolineare che Toy Assist non sostituisce i seggiolini auto o i sistemi anti-abbandono previsti dalla normativa.

Hyundai SmartSense: la sicurezza al centro della tecnologia

All’interno della campagna, Toy Assist viene presentato come una nuova funzionalità di Hyundai SmartSense la piattaforma di assistenza alla guida più avanzata del marchio. Tra i sistemi inclusi troviamo il Lane Keeping Assist la Frenata Autonoma di Emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il Rilevatore dell’angolo cieco la funzione Junction Turning per gli incroci e il Blind-Spot View Monitor che visualizza l’area cieca sul cruscotto digitale. Queste tecnologie rafforzano il messaggio che la sicurezza di Hyundai non è solo passiva, ma attivamente proattiva.

Provare Toy Assist e prenotare un test drive

Chi visita il sito può registrarsi, scegliere un test drive tra i SUV KONA e TUCSON e toccare con mano le funzionalità di SmartSense. Al termine della prova, Hyundai spedisce il Toy Assist direttamente a casa, così i bambini possono subito divertirsi con il nuovo amico di peluche, ricordando ogni giorno di indossare la cintura. La campagna è presente negli showroom di tutta Italia e sui canali social ufficiali, dove vengono condivise dimostrazioni pratiche e testimonianze di famiglie soddisfatte.