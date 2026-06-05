Concerti a Milano estate 2026: trasporti e programma degli spettacoli a San Siro

Milano ospita decine di concerti all'aperto nell'estate 2026 concentrati soprattutto nell'area di San Siro; il Comune di Milano e ATM hanno predisposto misure di trasporto per gestire gli arrivi e i ritorni al termine degli spettacoli

La stagione dei concerti a Milano per l’estate 2026 vedrà un’intensa concentrazione di eventi nell’area di San Siro e in alcune grandi sedi cittadine. In città sono previsti un totale di 19 eventi allo Stadio Giuseppe Meazzaoltre a 5 concerti all’ippodromo La Maura e 8 appuntamenti all’ippodromo del Galoppole programmazioni a Rho Fiera e al Parco della Musica di Segrate sono ancora in fase di definizione.

Il Comune di Milano e ATM hanno elaborato un piano operativo per gestire i grandi flussi di pubblico: nelle serate con spettacoli sono previste misure per potenziare i collegamenti con i mezzi pubblici e per agevolare gli spostamenti verso le aree degli eventi.

Programma verificato allo stadio Giuseppe Meazza

Lo Stadio Giuseppe Meazza ospita numerosi nomi della scena musicale italiana durante l’estate. Tra gli appuntamenti confermati figurano i concerti di Tiziano Ferro (6 e 7 giugno), Eros Ramazzotti (9 giugno), Irama (11 giugno), Geolier (13 giugno), Achille Lauro (15 giugno), Tedua (24 giugno), Gabry Ponte (27 giugno) e Sfera Ebbasta (8 e 9 luglio). Questo fitto calendario significa che, nelle serate di spettacolo, migliaia di spettatori raggiungeranno la zona di San Siro, con ricadute sulla mobilità cittadina.

Misure di trasporto per le serate allo stadio

Per facilitare l’afflusso e il deflusso degli spettatori, l’Amministrazione ha previsto il potenziamento della rete metropolitana nelle tratte che servono l’area di San Siro. In particolare, la linea M1 e la linea M5 riceveranno rinforzi di corse e adeguamenti agli orari per coprire le esigenze delle serate di spettacolo; il parcheggio di Lampugnano rimarrà disponibile con orari straordinari nelle serate di maggiore affluenza. Dopo la chiusura del servizio metropolitano, è previsto il servizio sostitutivo con i bus notturni per le tratte interessate.

Indicazioni per raggiungere l’ippodromo La Maura e l’ippodromo del Galoppo

L’estate 2026 include spettacoli anche negli ippodromi cittadini. All’ippodromo La Maura sono programmati alcuni eventi, così come all’ippodromo del Galoppo (sempre nell’area di San Siro). Per entrambe le sedi la strategia di accesso è basata sull’uso del trasporto pubblicole linee metropolitane e le corse su gomma sono il riferimento principale per evitare ingolfamenti stradali.

Come muoversi verso La Maura

Per raggiungere l’ippodromo La Maura è consigliato utilizzare le stazioni metropolitane che servono la zona di San Siro e i percorsi pedonali predisposti dalle fermate verso i cancelli dell’ippodromo. In serata, per mantenere la frequenza verso il centro città, il piano operativo prevede alternanza di corse e percorsi di interscambio tra le linee interessate, con alcune partenze e coincidenze pensate per agevolare il rientro degli spettatori.

Come muoversi verso l’ippodromo del Galoppo

L’ippodromo del Galoppo (ingresso in via Diomede, vicino a piazzale Lotto) è facilmente raggiungibile con le linee che fermano a Lotto e con i filobus che hanno capolinea nella stessa area. Per la sera degli eventi sono confermate corse di collegamento e la disponibilità delle linee urbane che servono il piazzale, oltre a servizi notturni di supporto quando le metropolitane terminano il servizio.

In tutte le aree interessate dagli eventi il Comune e ATM suggeriscono di privilegiare il trasporto collettivo: si tratta di una strategia pensata per ridurre la congestione stradale, garantire sicurezza e rendere più rapido l’accesso agli ingressi degli impianti.

Per gli spettatori che si muovono in auto, i parcheggi di interscambio come Lampugnano e le aree dedicate ai parcheggi scambiatori restano punti chiave per lasciare il veicolo e salire sui mezzi pubblici. In alternativa, è possibile utilizzare i parcheggi collegati tramite le linee metropolitane e i servizi navetta predisposti nelle serate più affollate.

La programmazione estiva e il piano dei trasporti sono pensati per gestire decine di migliaia di spettatori: conoscere in anticipo le fermate utili, le coincidenze e le indicazioni del Comune di Milano permette di arrivare in tempo allo spettacolo e di rientrare in città con maggiore serenità.