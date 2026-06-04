Motomondiale Mugello 2026: droga, controlli e sicurezza

Il Motomondiale Mugello 2026 ha registrato un record di visitatori, ma non sono mancati i controlli delle forze dell'ordine. Scopri cosa è stato sequestrato e quali violazioni sono state accertate.

Il Motomondiale Mugello 2026 ha fatto registrare un record di visitatori, con 178mila biglietti staccati. Ma oltre alla passione per le due ruote, l’evento ha visto anche un’intensa attività delle forze dell’ordine, che hanno condotto numerosi controlli durante il weekend.

Tra le operazioni più rilevanti, spiccano i sequestri di sostanze stupefacenti e i controlli sugli ambulanti abusivi. Un bilancio che offre uno sguardo diverso su uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno.

Controlli e sequestri: il dettaglio delle operazioni

Le forze dell’ordine hanno operato in sinergia per garantire la sicurezza durante l’evento. I Carabinieri hanno identificato 526 persone e controllato 224 veicoli. Dalle ispezioni sono scaturite 16 multe per violazioni al codice della strada e 5 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.

Droga sequestrata: i dettagli

L’uso di sostanze stupefacenti è stato uno dei principali obiettivi dei controlli. I Carabinieri hanno segnalato 21 persone e sequestrato 100 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana. La Guardia di Finanza, con l’ausilio delle unità cinofile, ha trovato 86 persone, tra cui tre minorenni, in possesso di droghe.

Il sequestro ha riguardato 275 grammi di hashish, 96 di marijuana, 36 di cocaina, 3,47 grammi di MDMA e 0,39 grammi tra ketamina ed ecstasy. Inoltre, sono state sequestrate 17 sigarette confezionate con tabacco e sostanze stupefacenti.

Controlli fiscali e lavoro irregolare

Le operazioni non si sono limitate alla lotta contro la droga. La Guardia di Finanza ha condotto controlli in ambito economico ed erariale. Per l’emissione degli scontrini fiscali, sono stati eseguiti 27 controlli, dei quali 23 hanno evidenziato irregolarità.

Ulteriori verifiche hanno riguardato il rispetto della normativa in materia di lavoro, con sei controlli effettuati nell’ambito del contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Sul fronte dell’abusivismo commerciale, sono state contestate tre violazioni amministrative nei confronti di altrettanti soggetti.

Misure di prevenzione

I Carabinieri hanno richiesto l’emissione di tre misure di prevenzione: un rimpatrio con foglio di via obbligatorio, un Daspo e un avviso orale. Queste misure sono state adottate per prevenire condotte pericolose e garantire che l’evento si svolgesse in un contesto di legalità e sicurezza.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza delle attività condotte, che hanno permesso di assicurare un ambiente sicuro per migliaia di appassionati. Un bilancio che, pur nel segno della vigilanza, conferma il successo del Motomondiale Mugello 2026.