Confronto tra Benelli TRK 702 X e TRK 702: quale scegliere?

Se sei un appassionato di moto, è probabile che tu abbia già sentito parlare della Benelli TRK 702, un modello che ha conquistato il cuore di molti motociclisti italiani. Ma ora, la vera domanda è: cerchio da 19” o cerchio da 17”? Entrambe le versioni hanno i loro pregi e difetti, e oggi voglio fare un confronto per aiutarti a capire qual è la più adatta alle tue esigenze. Pronti a scoprire i dettagli? 🚀

La Benelli TRK 702: un successo italiano

La Benelli TRK 702 si è affermata come una delle moto più apprezzate in Italia grazie al suo equilibrio tra prezzo, prestazioni e piacere di guida. Con un costo di 7.490 euro, rappresenta un’ottima scelta per chi cerca una moto per viaggiare senza svuotare il portafoglio. Ma cosa rende questa moto così speciale? Iniziamo con un breve overview delle caratteristiche comuni ai due modelli.

Entrambe le versioni, standard e X, condividono un motore bicilindrico in linea da 698 cc con una potenza di 70 CV e 70 Nm di coppia. Il telaio a traliccio in acciaio e il forcellone in alluminio conferiscono a entrambe una solidità e una stabilità che non passano inosservate. A livello di sicurezza, troviamo freni a doppio disco all’anteriore e un disco al retrotreno, con luci LED per una visibilità ottimale. Insomma, sotto molti aspetti, stiamo parlando di quasi la stessa moto, solo con qualche variazione che potrebbe fare la differenza per il tuo stile di guida.

Le differenze tra TRK 702 X e TRK 702

La principale differenza tra la versione X e quella standard risiede nei cerchi. La TRK 702 X è dotata di cerchi a raggi, con un anteriore di 19” e un posteriore di 17”, mentre la versione standard ha cerchi tubeless in alluminio, entrambi da 17”. Questa variazione non è solo estetica: influisce anche sul comportamento della moto. La TRK 702 X, con i suoi cerchi più grandi, si propone come una moto più versatile, in grado di affrontare anche sterrati leggeri. Chi di voi ha mai provato a portare la moto fuori strada? Raccontatemi! 🌍

Inoltre, la gommatura di primo equipaggiamento è diversa: la X monta le Pirelli Scorpion Rally STR, ideali per l’off-road, mentre la standard è equipaggiata con le Pirelli Angel GT, perfette per asfalto. Anche le pinze dei freni differiscono: sulla standard troviamo pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale, mentre sulla X ci sono pinze a due pistoncini flottanti. Chi ha già provato entrambe le versioni, quale preferisce? 🏍️💨

Comfort e prestazioni a confronto

Quando si parla di comfort, la differenza di altezza della sella è un fattore da non sottovalutare. La TRK 702 X ha una sella posizionata a 835 mm da terra, rispetto ai 790 mm della versione standard. Questo può influenzare l’esperienza di guida, specialmente per chi ha una statura più bassa. E per chi è più alto, come si sente in sella? 🤔

In termini di sospensioni, entrambe le moto presentano una forcella non regolabile, ma la versione X offre un monoammortizzatore più avanzato, completamente regolabile. Questo significa che la TRK 702 X può adattarsi meglio a diverse condizioni di guida, garantendo un comfort superiore su terreni misti. E non dimentichiamo l’aspetto del peso: la TRK 702 X è leggermente più pesante, ma ciò non sembra compromettere troppo la maneggevolezza.

Infine, se parliamo di comportamento su strada, la versione standard tende ad essere più reattiva in curva, rendendola ideale per chi ama l’asfalto. Ma chi di voi ha mai provato la TRK 702 X su un sentiero? La sensazione di libertà è indescrivibile! ✨

In conclusione, la scelta tra la Benelli TRK 702 X e la versione standard dipende molto dalle tue preferenze. Vuoi fare un uso prevalentemente stradale? Allora la standard potrebbe essere la scelta giusta. Ma se desideri anche avventurarti su strade meno battute, la X è sicuramente da considerare. E tu, quale modello preferisci? Facci sapere nei commenti! #BenelliTRK702 #MotoAdventure #MotoLife