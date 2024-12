Una nuova era per Continental

Il Gruppo Continental ha avviato un’importante trasformazione strategica che avrà un impatto significativo sulle sue divisioni operative. Questa mossa è parte di un piano più ampio per aumentare l’agilità e la capacità di adattamento dell’azienda in un contesto di rapidi cambiamenti nel settore automobilistico e industriale.

Separazione della divisione ContiTech

La divisione ContiTech, nota per le sue soluzioni industriali, si prepara a separare la sua unità dedicata alla produzione di componenti in gomma per il settore automobilistico di primo impianto, conosciuta come Original Equipment Solutions (OESL). Questa decisione non solo segna un cambiamento nella struttura aziendale, ma rappresenta anche un’opportunità per la divisione di concentrarsi maggiormente sulle sue competenze industriali, mirando a servire clienti in settori non automobilistici.

Preparazione per il futuro

Attualmente, la divisione OESL ContiTech, che conta oltre 16.000 dipendenti in 16 Paesi, è in fase di preparazione per essere presentata a potenziali acquirenti e partner strategici. Il processo di cessione è previsto per iniziare ufficialmente nel primo trimestre del 2025, in un contesto di crescente specializzazione del mercato che richiede un approccio più mirato.

Un momento cruciale per il gruppo

Wolfgang Reitzle, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Continental, ha descritto queste iniziative come un “momento cruciale” per il gruppo. La separazione delle attività automobilistiche e industriali è vista come un modo per liberare nuove potenzialità. Reitzle ha affermato: “Aziende focalizzate sono più agili, specialmente in tempi di trasformazione.” Questa visione è condivisa dal management, che è fiducioso nel potenziale di crescita derivante da una maggiore autonomia delle diverse unità operative.

Il futuro della divisione Automotive

Philipp von Hirschheydt, che guiderà la futura società Automotive, ha espresso ottimismo riguardo alla preparazione dello spin-off. Ha dichiarato: “Il nostro team è altamente motivato e concentrato sulla preparazione dello spin-off. Gli obiettivi a breve e medio termine saranno presentati nel corso del Capital Market Day previsto per l’estate 2025.” Questo evento rappresenterà un’importante occasione per delineare le strategie future e le aspettative di crescita per la divisione.