Controllare traffico A14 e scioperi marzo 2026: guida pratica

Autostrada A14 lunga 743 km, nota come Adriatica, è interessata da traffico e criticità segnalate dalle autorità. Il monitoraggio riguarda il tratto che collega Bologna a Bari, con passaggi significativi a Rimini, Ancona, Pescara e Foggia. L’aggiornamento disponibile è del 3 marzo 2026.

FLASH – Nelle ultime ore le fonti ufficiali hanno riportato incidenti, chiusure per lavori e condizioni meteo locali. Questi fattori condizionano la circolazione e ampliano i tempi di percorrenza su alcuni tratti. La situazione si evolve rapidamente in base agli interventi delle forze dell’ordine e delle squadre di pronto intervento.

Situazione attuale e principali avvisi

AGGIORNAMENTO ORE: la situazione sulla rete si evolve in relazione agli interventi delle forze dell’ordine e delle squadre di pronto intervento.

Sul posto i nostri inviati confermano un incidente nei pressi di Ancona. Il sinistro ha determinato la chiusura di un tratto in direzione Pescara. Per dettagli si rimanda alla notizia dedicata.

È previsto un tratto chiuso per lavori tra Valle del Rubicone e Cesena. Il blocco è programmato fino alle 05:00 del 4/3/2026.

In Puglia, tra Acquaviva delle Fonti e Mottola, sono segnalate condizioni di nebbia a banchi. La visibilità è ridotta a circa 100 metri, con possibili rallentamenti.

La situazione resta sotto monitoraggio. Le autorità competenti stanno garantendo la gestione della viabilità e gli aggiornamenti ufficiali.

Perché questi avvisi contano

Sul posto i nostri inviati confermano che, su tratti con cantieri, gallerie o condizioni meteo avverse, la sicurezza dipende dai controlli preventivi. È fondamentale verificare il funzionamento del liquido refrigerante nelle aree padane per evitare surriscaldamenti del motore. Occorre controllare le luci e i proiettori prima di affrontare viadotti e gallerie, dove la visibilità può ridursi rapidamente. Nelle percorrenze a lunga distanza è essenziale monitorare la pressione degli pneumatici, poiché il calore dell’asfalto può aumentare il rischio di guasti.

Dove si formano le code: i tratti critici della A14

Sul posto i nostri inviati confermano che i punti di maggiore congestione restano il nodo di Bologna e il tratto romagnolo fino a Rimini. Nelle Marche e in Abruzzo i viadotti e le gallerie interessate da cantieri riducono la capacità stradale e rallentano il flusso. In Puglia i lunghi rettilinei sono sensibili al vento e alle alte temperature dell’asfalto, con impatto sui pneumatici e sul comportamento dei veicoli. La situazione si complica in estate, quando l’intenso flusso turistico aumenta la probabilità di code prolungate; per questo motivo il monitoraggio della pressione degli pneumatici rimane fondamentale.

Consigli pratici

Prima del viaggio è consigliabile verificare le condizioni del percorso tramite le webcam ufficiali e le mappe del traffico in tempo reale. È opportuno controllare la pressione degli pneumatici e lo stato del sistema di raffreddamento per ridurre il rischio di guasti nei tratti a temperatura elevata. In caso di code prolungate le autorità raccomandano di mantenere una distanza di sicurezza adeguata e di seguire le indicazioni della segnaletica e degli operatori autostradali.

Strumenti per monitorare il traffico

Dopo le indicazioni delle autorità, è utile consultare i canali ufficiali per seguire l’evoluzione della situazione sulla A14. Sul posto i nostri inviati confermano che il sito e l’app di Autostrade per l’Italia (sezione Traffico Real Time e app Muovy) mostrano percorsi, pedaggi e immagini dalle webcam. Inoltre, Google Maps e Waze forniscono aggiornamenti dinamici sui tempi di percorrenza e segnalazioni della community. Questi servizi aiutano a identificare percorsi alternativi in caso di incidenti o ostacoli in carreggiata.

Webcam e visibilità

Le immagini in diretta consentono di valutare rapidamente visibilità e condizioni meteo lungo la tratta. Sono disponibili oltre 200 telecamere lungo la A14; osservare i feed è utile soprattutto nei tratti appenninici e costieri per verificare pioggia intensa o nebbia a banchi. Gli operatori raccomandano di integrare le immagini con le informazioni ufficiali del gestore autostradale prima di modificare il percorso.

Scioperi dei trasporti a marzo 2026: calendario essenziale

AGGIORNAMENTO ORE 09:00 — Sindacati e operatori segnalano agitazioni nei servizi di trasporto in diverse regioni d’Italia nel mese di marzo 2026. Il fatto principale è lo sciopero generale nazionale previsto per il 9 marzo, che può coinvolgere autobus, metro, tram, treni e voli. Le modalità e la durata delle astensioni variano a livello locale e settoriale.

La situazione interessa pendolari, corrieri e servizi di lunga percorrenza. Sul posto i nostri inviati confermano potenziali ritardi e cancellazioni su linee urbane e nazionali. Gli operatori raccomandano di integrare le immagini e i dati di traffico con le informazioni ufficiali del gestore prima di modificare il percorso.

Le autorità competenti e le aziende di trasporto comunicheranno aggiornamenti sulle fasce di garanzia e sui servizi minimi. Si prevede che le ripercussioni maggiori si verifichino nelle ore di punta e nei giorni in cui sono già programmati scioperi locali settoriali. Ulteriori sviluppi saranno comunicati dalle fonti ufficiali competenti.

Principali date e orari

AGGIORNAMENTO ORE 09:00 — Sindacati e operatori hanno reso noti i principali scioperi nei trasporti programmati per marzo. Le agitazioni riguardano trasporto ferroviario regionale, alta velocità, aviazione e servizi aeroportuali. Sul posto i nostri inviati confermano che le misure possono causare ritardi e cancellazioni.

Tra le azioni confermate figurano: il 6 marzo a Napoli, con sciopero di 24 ore del personale delle linee vesuviane gestite da EAV; l’11 marzo di Italo NTV, con astensione di 8 ore (09:01–16:59); il 18 marzo per il settore aereo, con stop di 4 ore per ITA Airways e EasyJet (13:00–17:00) e agitazioni di 24 ore per i servizi di handling negli scali di Milano Linate e Malpensa. A Milano è previsto inoltre uno sciopero di 24 ore del personale ATM il 27 marzo.

Elenco sintetico (selezione)

6 marzo: Napoli (EAV) 24 ore.

9 marzo: sciopero generale nazionale.

11 marzo: Italo NTV 8 ore (09:01–16:59).

18 marzo: ITA Airways / EasyJet 4 ore (13:00–17:00); handling Milano Linate / Malpensa 24 ore.

27 marzo: Milano (ATM) 24 ore.

Come comportarsi se devi viaggiare

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. È consigliabile verificare lo stato del viaggio sui siti ufficiali degli operatori e sulle piattaforme delle autorità locali. Le informazioni devono riguardare le liste dei servizi garantiti e gli eventuali provvedimenti straordinari. In caso di fluttuazioni di orario o cancellazioni, è preferibile anticipare o posticipare gli spostamenti quando possibile.

Per gli spostamenti via strada si raccomanda di monitorare in tempo reale la A14 e le condizioni meteorologiche lungo i percorsi. È opportuno predisporre piani alternativi per traffico, scioperi cumulativi o condizioni stradali avverse. Restare aggiornati con fonti ufficiali e applicazioni istituzionali riduce i disagi sui collegamenti lungo la Adriatica e nelle tratte regionali durante marzo 2026.