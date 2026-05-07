Sportage Tri-Fuel: autonomia da viaggio e costi di esercizio ridotti

Scopri come la Sportage Tri-Fuel unisce la tecnologia ibrida e il GPL per offrire autonomia estesa, garanzia lunga e risparmi reali per chi macina chilometri

La Kia Sportage Tri-Fuel propone una soluzione pratica per chi non vuole scegliere esclusivamente tra elettrico, benzina o diesel: si tratta di una vettura che abbina il motore 1.6 turbo con il sistema full hybrid e un impianto GPL integrato. Questo approccio nasce dalla collaborazione con Westport Fuel Systems (storicamente nota come BRC) e mira a offrire autonomia estesa e costi di gestione più contenuti senza sacrificare le prestazioni.

All’atto pratico la Tri-Fuel mantiene lo spirito della Sportage che già conosciamo: spazio per cinque, vano di carico generoso e un comportamento su strada vicino alla versione ibrida tradizionale. La vettura conserva la garanzia Kia di 7 anni o 150.000 km e integra accorgimenti specifici per l’uso del gas che la rendono affidabile nel tempo.

Prestazioni e comportamento su strada

Sul fronte delle prestazioni la Tri-Fuel eroga complessivamente 237 CV e sviluppa una coppia massima di 380 Nm, numeri molto vicini alla versione HEV pura. Il motore è gestito da un cambio automatico a 6 rapporti e la trazione è integrale, con uno 0-100 km/h dichiarato in 7,9 secondi e una velocità massima di 196 km/h. In guida quotidiana il sistema ibrido fornisce la spinta iniziale elettrica (circa 65 CV di supporto), mentre il passaggio tra benzina e GPL è praticamente impercettibile grazie alla centralina che coordina gli approvvigionamenti.

Dinamica e confort

La taratura delle sospensioni privilegia il comfort senza snaturare la dinamica: la Sportage Tri-Fuel riesce a muoversi agile tra le curve purché non la si solleciti brutalmente, dato che l’assetto tende a essere più morbido. In autostrada il livello di isolamento acustico è buono, e la modalità elettrica in città favorisce un’andatura silenziosa. Gli specchietti possono generare qualche fruscio alle alte velocità, ma nel complesso il comportamento rimane equilibrato per lunghi viaggi.

Autonomia, consumi e convenienza economica

Il vero punto di forza della Tri-Fuel è l’autonomia complessiva: con il serbatoio di benzina da 52 litri e il serbatoio GPL (indicativamente 65 litri nominali, con 52 litri netti) si raggiungono oltre 1.500 km di percorrenza teorica combinata, con circa 650 km in modalità GPL e 870 km con la benzina. Questo si traduce in rifornimenti rari e in piccoli costi al litro per il GPL, che riducono sensibilmente il costo chilometrico rispetto alla sola alimentazione benzina.

Calcolo del risparmio e manutenzione

I conteggi mostrano che il risparmio stimato è di circa 5 euro ogni 100 km rispetto alla versione full hybrid priva di GPL. Su un orizzonte di 10 anni con 20.000 km/anno il risparmio lordo può arrivare a circa 8.200 euro, tenendo conto di spese specifiche come l’installazione e la manutenzione dell’impianto GPL per circa 1.200 euro e la sostituzione della bombola dopo dieci anni per circa 500 euro. Considerando il sovrapprezzo di circa 2.000 euro della Tri-Fuel rispetto alla HEV, il risparmio netto rimane rilevante (6.200 euro) e aumenta con chilometraggi maggiori. Tra le soluzioni tecniche c’è anche il dosaggio automatico di un lubrificante specifico per le valvole, denominato Valve Protection, con ricarica ogni 15.000 km per prevenire usure accelerate.

Design, abitabilità e offerta commerciale

Esteticamente la Sportage Tri-Fuel riprende gli aggiornamenti della gamma, con un frontale che richiama l’ammiraglia elettrica e una plancia moderna. In 4,54 metri di lunghezza si viaggia comodi in cinque e il bagagliaio offre circa 560 litri, con una perdita di capienza contenuta dovuta alla bombola GPL. Gli interni sono solidi e tecnologici: schermi digitali, connettività avanzata e la possibilità di scaricare app per lo streaming sul display centrale.

La gamma Tri-Fuel è articolata in tre allestimenti — Business, Style e Black Edition — con prezzi che vanno da circa 40.000 euro a 44.750 euro. La Style aggiunge dotazioni di comfort e sicurezza come il monitoraggio dell’angolo cieco e display da 12,3″, mentre la Black Edition propone finiture estetiche in nero lucido, cerchi dedicati e interni con rivestimenti specifici. Per chi percorre molti chilometri la Tri-Fuel rappresenta oggi una proposta concreta: non è la soluzione più ecologica possibile, ma offre un equilibrio pragmatico tra autonomia, costi di esercizio e facilità d’uso.