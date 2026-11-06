Scopri i trucchi per scoprire i veri chilometri e la garanzia di un’auto usata, evitando sorprese costose.

Il mercato dell’usato è da sempre un campo fertile per affari vantaggiosi, ma anche per truffe ben mascherate. Un’auto che annuncia pochi chilometri a un prezzo allettante può nascondere un passato più complesso. Fortunatamente, oggi è possibile incrociare più fonti per verificare la reale storia del veicolo, basta sapere dove guardare.

Il chilometraggio è il primo dato che tutti gli acquirenti controllano: influisce sul valore, sull’usura di frizione, sospensioni e freni, nonché sulle scadenze di manutenzione più onerose. Per questo motivo, è anche il dato più soggetto a manipolazioni; chi dispone degli strumenti giusti può ridurre artificialmente i kilometri mostrati sul contagiri.

Il chilometraggio: perché è il primo indice di valore

Un motore che ha percorso meno di 15.000 km all’anno è considerato in buona salute; un’auto di sei anni con soli 30.000 km è possibile, ma richiede domande più approfondite. Confrontare il numero di chilometri con l’anno di immatricolazione è il primo passo di ragionamento: se il valore risulta troppo basso rispetto alla media, è il segnale che occorre investigare ulteriormente.

Strumenti gratuiti per controllare i km dichiarati

Portale dell’Automobilista

Il Portale dell’Automobilista, gestito dal Ministero delle Infrastrutture, permette di inserire targa e tipo di veicolo per visualizzare la cronologia delle revisioni a partire dal 1° giugno 2018. Qui si trovano data della revisione e chilometri registrati dal controllore. Un andamento coerente, con valori che crescono costantemente, è indice di affidabilità; al contrario, un calo tra due revisioni o un picco anomalo deve far scattare l’allarme.

Libretto dei tagliandi e fatture

Il libretto di manutenzione rappresenta la seconda fonte di verifica. Ogni intervento deve riportare timbro dell’officina, data e chilometri; questi dati devono essere in ordine crescente e coincidere con quanto indicato dal Portale. Le fatture dei tagliandi e delle riparazioni più importanti sono ancora più difficili da falsificare e forniscono una prova tangibile della cura riservata al veicolo. Sempre più case produttrici archiviano i dati di manutenzione in forma digitale, accessibile alle officine autorizzate.

Analisi approfondita: report a pagamento e diagnostica elettronica

Per chi vuole una panoramica completa, esistono servizi a pagamento che, a partire da targa o numero di telaio, aggregano storico dei chilometri, sinistri, importazioni e segnalazioni di furto. Non garantiscono l’assoluta certezza, ma aggiungono un tassello prezioso, soprattutto per veicoli provenienti dall’estero. Un’analisi più tecnica è la lettura delle centraline (ECU, ABS, cambio automatico, sensori di filtro antiparticolato). Anche se il contagiri è stato truccato, altri moduli conservano il conteggio reale; una diagnosi OBD effettuata da un professionista può rivelare discrepanze difficili da occultare.

Segnali visivi di una vettura ben tenuta

Oltre ai numeri, l’aspetto dell’auto parla da sé. Un volante lucido, un sedile consumato o pedaliera logora non corrispondono a un’auto con 40.000 km. Pneumatici della stessa marca con usura uniforme, presenza di entrambe le chiavi, manuale d’uso completo e l’assenza di odori di umidità sono tutti indizi di buona manutenzione. Un avviamento a freddo regolare, un cambio che innesta senza scatti e una prova su strada di almeno venti minuti completano il quadro di valutazione.

Garanzia legale di conformità: cosa copre e come usarla

La legge prevede una garanzia legale di conformità di 24 mesi per le vendite da professionisti a privati. Nei primi 12 mesi spetta al venditore dimostrare che il difetto non era presente al momento della compravendita; quindi, se si manifesta un guasto grave entro un anno, il concessionario è tenuto a riparare gratuitamente. La garanzia non può essere sostituita da polizze assicurative di terzi; queste sono solo integrative e non esonerano il venditore dalle proprie responsabilità.

Acquisto sicuro: concessionari, privati o aste

Il canale di acquisto influisce sul livello di tutela. Un concessionario ufficiale offre una garanzia di conformità più solida, spesso integrata da garanzie convenzionali e controlli tecnici pre-consegna, ma a un prezzo medio-superiore del 15-20 %. L’acquisto tra privati permette di risparmiare, ma non garantisce alcuna garanzia legale: si può ricorrere solo alla responsabilità per vizi occulti, più difficile da dimostrare. Le aste giudiziarie forniscono perizie indipendenti e la documentazione completa (rapporti PRA, storico sinistri), consentendo un risparmio fino al 50 % rispetto al mercato tradizionale.