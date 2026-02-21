Controversia sul rapporto di compressione delle power unit: cosa cambia e perché

La questione del rapporto di compressione delle power unit Mercedes ha catalizzato le tensioni politiche in Formula 1, con Audi, Ferrari, Honda e Red Bull che hanno spinto la FIA verso un voto del PUAC per introdurre una misurazione a 130° a partire da agosto.

Dibattito sul rapporto di compressione delle power unit Mercedes

Negli ultimi mesi la discussione tecnica in Formula 1 si è concentrata sul rapporto di compressione delle power unit Mercedes. Il problema riguarda presunti valori in esercizio superiori al limite dichiarato di 16:1 a temperatura ambiente. La questione è emersa tra i team e la Federazione, assumendo anche un profilo politico.

Le proteste sono arrivate da Audi, Ferrari, Honda e Red Bull, che hanno sollevato dubbi sulla conformità della soluzione adottata da Mercedes. L’argomento è al centro delle verifiche in corso e potrebbe avere impatti regolamentari sulla stagione.

Per chiarezza, con rapporto di compressione si intende il rapporto fra il volume massimo e minimo della camera di combustione. Le verifiche tecniche mirano a determinare se il valore operativo effettivo rispetti il limite regolamentare e le procedure di omologazione.

La vicenda combina questioni tecniche e interessi di squadra. La Federazione ha avviato controlli e le parti attendono gli esiti delle analisi tecniche.

La valutazione della FIA e il significato tecnico

La Federazione, attraverso il direttore tecnico per le monoposto Nikolas Tombazis, ha escluso una manipolazione «illecita» delle regole. Tombazis ha però osservato che la soluzione individuata potrebbe collocarsi al di fuori dello spirito dell’articolo originale.

Il punto pratico riguarda i rapporti di compressione. L’attuale formulazione normativa contiene ambiguità che permetterebbero di ottenere rapporti superiori a 16:1. Ciò apre la porta a strategie tecniche borderline e a interpretazioni divergenti durante i controlli.

La questione è tecnica ma presenta ricadute regolamentari. Quando il testo normativo lascia margini interpretativi, la competizione può spostarsi verso soluzioni al limite delle intenzioni del legislatore. Le parti coinvolte attendono gli esiti delle analisi tecniche per valutare eventuali interventi regolamentari.

Che cosa significa misurare a temperatura ambiente

Dopo l’attesa degli esiti delle analisi tecniche, il dibattito si concentra sul metodo di misurazione. La prassi corrente prevede la rilevazione del rapporto di compressione a temperatura ambiente, per assicurare condizioni standardizzate e confrontabili tra costruttori.

La misura a temperatura ambiente stabilisce un riferimento ripetibile in laboratorio. Tuttavia, le condizioni operative dei motori durante le gare e i collaudi possono discostarsi dalle condizioni statiche.

Per ridurre le discrepanze interpretative tra i motoristi è stata proposta una misura alternativa che tenga conto delle condizioni reali di funzionamento. Tale proposta mira a fornire parametri più coerenti con l’utilizzo effettivo dei motori e a limitare le differenze dovute a variazioni termiche e dinamiche.

La reazione dei rivali e l’iniziativa del PUAC

La proposta è stata avanzata dopo la pressione di Audi, Ferrari, Honda e Red Bull. Il comitato dei motoristi, noto come PUAC, ha sottoposto la modifica formale. L’obiettivo è spostare la verifica del rapporto di compressione da una misurazione a temperatura ambiente a una misurazione a 130°. Il cambiamento sarebbe operativo a partire da agosto, cioè dopo le prime 13 gare della stagione 2026. Per entrare in vigore la modifica richiede sei voti su sette: i quattro motoristi rivali più il voto favorevole della FIA e della FOM. La proposta sostiene di fornire parametri più coerenti con l’utilizzo effettivo dei motori e di ridurre le differenze legate a variazioni termiche e dinamiche.

Implicazioni pratiche del voto online

Il voto online del PUAC mira a risolvere una controversia tecnica che potrebbe condizionare la fase iniziale del campionato. La proposta specifica consiste nell’introdurre la misurazione a 130° come parametro uniforme per le verifiche.

Se approvata, la misurazione a 130° ridurrebbe le ambiguità interpretative e limiterebbe il vantaggio di soluzioni operative solo a temperature ambiente. Si tratterebbe di un adeguamento tecnico finalizzato a riportare la competizione entro confini regolamentari più chiari, con impatti immediati sulle procedure di omologazione e controllo dei motori.

Accuse politiche e la posizione di Mercedes

La discussione procede dalla questione tecnica verso il terreno politico e mediatico. Toto Wolff, team principal Mercedes, ha sostenuto che l’obiettivo dei rivali non fosse soltanto la verifica della conformità, ma l’azzeramento della misurazione a freddo. Secondo Wolff, la modifica delle procedure mirerebbe a eliminare un vantaggio strategico che Mercedes ritiene effettivo in gara. La lettura del team pone quindi l’accento sul fatto che decisioni regolamentari possano riorientare gli equilibri di performance tra costruttori. Sul piano pratico, lo scontro politico potrebbe influire sulle procedure di omologazione e sui controlli dei motori, con ricadute immediate sulle gare e sulla governance tecnica della stagione. L’esito del voto online resterà determinante per definire le prossime misure di controllo.

L’esito del voto online resterà determinante per definire le prossime misure di controllo. L’episodio mette in luce il duplice volto della Formula 1: da un lato l’ingegno ingegneristico, dall’altro le dinamiche politiche che regolano lo sport.

Otto monoposto equipaggiate con motori Mercedes risultano coinvolte nella questione. La possibile introduzione della misura a 130° modificherebbe il quadro di riferimento per tutti i motoristi e influenzerebbe scelte di progetto e di strategia in pista.

Il passaggio da una soluzione tecnica a una nuova norma avviene spesso tramite meccanismi collettivi di aggiornamento normativo, che bilanciano interpretazioni regolamentari e competitività. L’esito della consultazione online determinerà il ritmo e l’entità degli interventi successivi.

Scenari futuri e cosa monitorare

Nei prossimi giorni il voto del PUAC sarà decisivo per stabilire se la modifica entrerà in vigore ad agosto. Se la proposta otterrà i sei voti necessari, il Consiglio Mondiale dovrà ratificarla e le squadre dovranno adeguarsi. Gli osservatori tecnici valuteranno come cambieranno le strategie di sviluppo. Una nuova procedura di misurazione potrebbe indirizzare le scelte progettuali verso soluzioni differenti e ridurre la variabilità tra misure di laboratorio e comportamento in pista.

La controversia sul rapporto di compressione non è solo una questione di numeri. Rappresenta un banco di prova per la capacità del regolamento di tenere il passo con l’innovazione tecnica e con le dinamiche competitive tra motoristi. Monitorare l’esito del voto e le reazioni successive resterà fondamentale per comprendere l’evoluzione del confronto politico e tecnico in Formula 1; se approvata, si attendono adeguamenti tecnici concreti entro agosto.