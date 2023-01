Conviene ancora fare il finanziamento dell’auto? Cos’è, come funziona e, soprattutto, in che modo può rivelarsi vantaggioso?

Quando si acquista un’auto, è possibile pagare in contanti (in un’unica soluzione) o usufruire di un finanziamento (quindi pagare a rate).

Si tratta di due sfaccettature completamente diverse e che potrebbero essere vantaggiose per diversi motivi.

In questo articolo vi parleremo del finanziamento e cercheremo di analizzare i suoi vantaggi principali.

Conviene fare il finanziamento dell’auto?

Il finanziamento dell’auto può permettervi di pagare a rate, ovvero versare una somma prestabilita ogni mese (da concordare prima dell’acquisto). Si tratta di una procedura particolarmente vantaggiosa per diversi motivi.

Se ad esempio volete acquistare un’auto nuova ma non avete ancora tutti i soldi a disposizione, potete iniziare a comprarla e a guidarla versando una somma prestabilita al mese.

Ciò significa che non dovrete avere sul conto la somma totale, a patto che riusciate a versare l’importo stabilito ogni mese.

Alcuni svantaggi

Si tratta di un vantaggio importante, soprattutto per le auto piuttosto costose o per chiunque abbia a carico una serie di spese piuttosto importanti.

Tuttavia, è necessario anche considerare alcuni svantaggi che potrebbero farvi optare per il pagamento in contanti.

Quando si acquista una nuova auto, quest’ultima tende a svalutarsi molto velocemente. Pagando a rate sarete costretti ad attendere una serie di anni prima di poter decidere se vendere l’auto o effettuare altre operazioni che vadano a vostro vantaggio. Di conseguenza, potreste essere costretti a rivenderla a un prezzo molto più basso del previsto.

Quando conviene pagare in contanti?

Il pagamento in contanti può essere particolarmente vantaggioso in caso di importi più o meno bassi (5000-6000 euro). In questo modo non avrete più pensieri, l’auto sarà vostra al 100% e potrete decidere di rivenderla in qualsiasi momento.

LEGGI ANCHE: