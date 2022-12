Quando si cambia auto, conviene acquistarla nuova o usata? Si tratta di una valutazione molto importante, perché entrambe hanno dei vantaggi specifici da considerare attentamente.

C’è da dire, però, che il periodo in cui ci troviamo attualmente è davvero complesso. I costi sono aumentati vertiginosamente ed entrambe le categorie presentano attualmente alcuni svantaggi economici non indifferenti.

Cerchiamo di fare il punto della situazione riflettendo sui principali pro e contro.

Auto: conviene nuova o usata?

Come prima cosa, dovete avere un budget in mente. In questo modo saprete come avere un quadro completo della situazione e capirete in che via dirigervi. Calcolate quindi il budget dell’auto in sé, includendo successivamente le spese di manutenzione, assicurazione e tutto il resto.

Pro e contro di un’auto usata

Pro

Generalmente, un’auto usata costa molto meno. In commercio, nonostante i prezzi aumentati vertiginosamente, è ancora possibile trovare delle offerte molto convenienti che vi permetteranno di risparmiare in modo evidente (calcolate anche un’eventuale permuta e il gioco è fatto).

Alcune auto usate sono anche dotate di optional e dotazioni che non richiederanno costi importanti come quando si acquista un’auto nuova. Ovviamente il prezzo potrebbe non corrispondere a un’allestimento standard, ad esempio, ma potrete comunque usufruirne a vostro vantaggio.

Anche l’assicurazione presenta una serie di vantaggi, dato che costa meno.

Contro

Acquistare un’auto usata significa spesso doversi accontentare di inevitabili segni di usura, graffi, chilometraggio e altro ancora. Dovrete anche farla controllare attentamente da un meccanico di fiducia prima di procedere con l’acquisto, nonché assicurarvi che i km percorsi siano realmente quelli (ed escludere altri danni non comunicati).

Pro e contro di un’auto nuova

Pro

Le auto nuove sono praticamente immacolate. Ciò significa che non hanno avuto alcun proprietario in precedenza e che, salvo difetti di fabbrica, ogni singolo componente gode di ottima salute.

Una preoccupazione in meno, insomma!

Potrete scegliere personalmente come accessoriare l’auto in base alle vostre preferenze, quindi diventerà il vostro gioiellino personale in tutto e per tutto. Partendo dal colore alle motorizzazioni, avrete davvero libera scelta. Tuttavia, il costo aumenterà vertiginosamente.

Per acquistare un’auto nuova avrete anche accesso a una serie di finanziamenti.

Contro

Il costo è nettamente superiore, quindi dovrete considerare anche i costi aggiuntivi di assicurazione, manutenzione ecc.

Le auto nuove, oltretutto, si svalutano più rapidamente, perché perdono valore nei primi anni di proprietà.

