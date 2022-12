Quando si cambia auto, conviene pagarla a rate o in contanti? I fattori da valutare sono diversi e dipende soprattutto dai costi e dalle vostre esigenze. Bisogna innanzitutto calcolarne i vantaggi a lungo termine, trattandosi di una spesa piuttosto importante.

Ecco alcuni consigli per aiutarvi ad avere un quadro completo della situazione.

Auto: conviene pagarla a rate o in contanti?

Partiamo da un’introduzione generale. Pagare un’auto in contanti significa pagare immediatamente l’importo totale. Ciò significa che una volta firmate le carte dovrete pagare subito con contanti (o con carta di credito).

Supponiamo che l’auto venga venduta a € 8000. Una volta deciso di venderla, e una volta preparati tutti i documenti essenziali, sarete pronti a versare immediatamente gli € 8000.

Ciò significa niente rate mensili, quindi nessun finanziamento.

Pagare in contanti

Pagare un’auto in contanti corrisponde in un certo senso a “tolto il dente, via il dolore”. Ciò significa che non avrete rate a cui pensare e non dovrete aspettare di pagare del tutto l’auto prima di prendere ulteriori decisioni.

Tuttavia, si tratta comunque di una spesa molto importante e che toglie una grande fetta di denaro dal vostro conto in banca.

Se non avete ulteriori pagamenti da versare, mutui o bollette estremamente alte, allora potreste pensare di pagare in contanti.

Questo consiglio vale soprattutto per quelle auto particolarmente economiche (tra i 4000 e i 6000 euro).

Pagare a rate

Pagare a rate significa versare una somma prestabilita ogni mese (dipende dagli accordi stabiliti). Tuttavia, pagare con finanziamento significa che dovrete attendere diversi anni e l’auto si svaluterà in poco tempo, quindi potreste essere costretti in futuro a venderla a un prezzo molto più basso.

D’altro canto, il finanziamento è particolarmente vantaggioso per le auto più costose. Chi non ha tutti i soldi a disposizione può usufruire dei finanziamenti per pagare piano piano e intanto godersi la propria vettura. Insomma, i fattori da considerare sono tanti e dipende sicuramente dal costo dell’auto in sé.

LEGGI ANCHE: