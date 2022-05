Cosa sono i connettori per auto?

Le linee della rete elettrica automobilistica sono collegate in modo affidabile tra loro o ai ricevitori dell’auto. I connettori sono stampati e possono essere nuovamente separati quando è necessario sostituire i componenti. Il montaggio e lo scollegamento sono possibili con o senza attrezzi, a seconda del tipo di connettore.

I connettori per auto sono progettati per resistere alle maggiori sollecitazioni meccaniche e termiche di un’automobile senza cadere. Oltre alle connessioni a vite, i connettori plug-in per autoveicoli sono dotati di elementi di bloccaggio meccanico che consentono di mantenere la connessione affidabile in caso di vibrazioni nell’auto.

Connettore plug-in per autoveicoli

Oltre ai contatti elettrici veri e propri, i connettori per autoveicoli sono solitamente circondati da un involucro di plastica o ricoperti da un robusto materiale isolante. L’alloggiamento è disponibile anche come alloggiamento cavo che soddisfa i requisiti specifici del modello di auto con contatti a innesto. Gli alloggiamenti e gli isolamenti sono progettati per resistere all’usura dovuta all’attrito dei componenti del corpo, agli urti e alle vibrazioni. I connettori speciali a innesto sono dotati di componenti meccanici aggiuntivi per il fissaggio alla carrozzeria o ai materiali isolanti.

Il collegamento dei connettori automotive https://www.tme.eu/it/katalog/connettori-automotive_112986/ al cavo avviene mediante saldatura, schiacciamento o avvitamento. In questo campo esistono soluzioni molto innovative. Questi includono connettori a innesto con la cosiddetta tecnologia knife clamp. Questa tecnologia consente un facile collegamento senza l’uso di strumenti speciali. Non è necessario spellare, saldare o avvitare i cavi da collegare. Inoltre, i connettori sono progettati in modo da poter essere collegati tra loro con una semplice rotazione di 180 gradi.

La sezione del cavo collegabile e il materiale del connettore utilizzato variano a seconda dell’applicazione della vettura e della stabilità che ne deriva.

Per la maggior parte dei connettori plug-in per autoveicoli, sono disponibili per il download le schede tecniche del produttore. Questi sono rilevanti soprattutto per le piccole capacità di trasporto di corrente e per l’intervallo di temperatura nel punto di utilizzo del veicolo.

Quali sono le spine per auto disponibili?

Sistema plug-in: le dimensioni standard sono di 2,8/4,8/5/6,3 millimetri.

Cosa fare se i contatti non funzionano?

I contatti elettrici sono progettati per garantire il corretto flusso di elettricità. Ogni veicolo è dotato di un impianto elettrico, senza il quale non può essere avviato. L’incubo più grande per un conducente è quando questi contatti non funzionano correttamente. A questo punto sorgono una serie di problemi, la cui diagnosi può richiedere molto tempo. In effetti, questo problema può riguardare sia i proprietari di modelli più vecchi che quelli più recenti. Quindi, i contatti elettrici non funzionanti sono un argomento che prima o poi si incontra. È quindi opportuno prepararsi a questa eventualità, in modo da sapere cosa fare quando i contatti non conducono più correttamente l’elettricità.