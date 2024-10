Tesla Model 3 ora arriva in Italia con la trazione "dietro" ed una batteria da maggior chilometraggio.

Tesla ha abituato gli automobilisti nel corso di questi anni alla produzione di vetture stravaganti, vedi il Cybertruck, ma ha anche avuto e sta avendo una produzione di elettriche versatili ed adatte ad un uso familiare. E’ questo il caso della Tesla Model 3 che ora arriva in Italia nella versione con maggiore autonomia e dotata di trazione posteriore.

Tesla Model 3 Long Range RWD: scheda tecnica

La Tesla Model 3 Long Range RWD come suggerisce il nome promette una maggiore autonomia rispetto alla versione dotata della batteria meno potente ed in effetti, se si considerano i dati è proprio così. La casa dichiara infatti che questo modello può percorrere 702 km un dato che la renderebbe perfetta per tragitti medio-lunghi senza preoccuparsi della ricarica.

La velocità massima che è in grado di raggiungere è di 201 km/h ma è il dato legato all’accelerazione quello che sorprende ma poi non molto, dato che è il punto di forza delle elettriche, scatta da 0 a 100 in soli 5,2 secondi.

L’allestimento base prevede verniciatura bianca e cerchi Photon da 18 pollici, optional sono i Nova da 19 (1700 euro) che però fanno scendere l’autonomia a 640 km.

Le vernici costano tutte 1.300 euro, vi sono altre 5 colorazioni a parte “Ultra Red” e “Mercury Grey” che hanno un costo di 2.000 euro.

Prezzo competitivo, consegne a Novembre

Il prezzo della nuova Tesla Model 3 Long Range RWD la posiziona nel mezzo della gamma, per il mercato italiano con un costo di 44.900 euro.

Non sono certamente pochi ma considerato il mercato delle elettriche degli ultimi tempi si tratta di una cifra che è in linea con auto termiche più potenti e grosse.

Di sicuro anche questa variante sarà in grado di conquistare l’Italia come già accaduto con la Model 3 classica.