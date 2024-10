Un sogno su quattro ruote

La nuova Bobby-AMG rappresenta un sogno per ogni bambino che desidera emulare i grandi piloti. Questa auto giocattolo, progettata per i piccoli dai 18 mesi in su, non è solo un semplice mezzo di trasporto, ma un vero e proprio simbolo di avventura e libertà. Con un design che richiama la famosa Mercedes-AMG GT, la Bobby-AMG offre un’esperienza di gioco unica, permettendo ai bambini di sentirsi al volante di una supercar, anche se in miniatura.

Design e caratteristiche

La Bobby-AMG è stata progettata con un’attenzione maniacale ai dettagli. Ogni elemento, dalla mascherina frontale al diffusore posteriore, è stato realizzato per replicare l’aspetto dell’originale. Disponibile in due colorazioni accattivanti, hyper blue e sun yellow, la versione hyper blue si distingue per le sue luci diurne anteriori e i fanali posteriori, tutti dotati di lenti in vetro trasparente. A differenza dei modelli precedenti, la nuova Bobby-AMG presenta componenti realizzati come parti singole, garantendo una maggiore robustezza e un aspetto più autentico.

Comfort e ergonomia

Nonostante la Bobby-AMG sia un giocattolo, il comfort non è stato trascurato. L’ergonomia è stata migliorata per garantire una seduta comoda e sicura. Il cuscino del sedile è stato progettato per essere più stretto e basso, permettendo una posizione di guida ottimale. Inoltre, è stata creata una rientranza per le ginocchia, rendendo l’auto adatta anche ai bambini più alti. Questo approccio al design dimostra come anche i più piccoli possano godere di un’esperienza di guida confortevole e divertente.

Una storia di passione

La storia delle auto giocattolo ispirate alle Mercedes inizia nel 1996 con la prima SLK. Da allora, diversi modelli hanno fatto la loro comparsa, culminando con l’arrivo della Bobby-AMG. Nel 2011, la SLS ha segnato l’ingresso della gamma AMG, seguita da altri modelli nel 2016 e 2019. La Bobby-AMG non è solo un giocattolo, ma un pezzo di storia che continua a crescere e a evolversi, portando la passione per le auto ai più giovani.