Le auto di Sfera Ebbasta: dalla BMW alla Lamborghini

Musica, tv, donne ma anche macchine nella vita di Sfera Ebbasta. Il noto cantante rap e trap, all’anagrafe Gionata Boschetti, è un vero numero uno anche in quanto a quattro ruote. Scopriamo la sua collezione d’auto e anche qualche piccola curiosità relativamente alla sua passione per i motori…

Le auto di Sfera Ebbasta: la collezione

Salito alla ribalta nel mondo della musica e dello spettacolo negli ultimi anni, Sfera Ebbasta si è fatto notare per il suo stile, non solo per quanto riguarda i suoi tormentoni. Infatti, il giovane classe 1992 di Cinisello Balsamo grazie al meritato successo è riuscito ad imporsi anche come icona in altri settori come quello della moda e delle auto. Nella sua collezione, infatti, sono presenti diversi modelli, alcuni anche molto costosi.

Spesso è stato lo stesso re del trap a mostrare le sue conquiste in ottica motori via social. Su Instagram è facile ammirare diverse vetture con le quali si è spesso “accompagnato”. Su tutte abbiamo la BMW i8, da ben 150.000 euro. Un gioiellino acquistato dopo il grande successo avuto con la pubblicazione dell’album XDVR.

Ma è decisamente più recente, invece, l’acquisto di un’altra vettura davvero super. Parliamo di una Lamborghini Urus da oltre 200.000 euro. Era stato lo stesso cantante a mostra con orgoglio su Instagram l’ultima arrivata nella sua collezione di auto.

Le auto di Sfera Ebbasta e i videoclip

Ma oltre alle vetture acquistate, come più volte accade nei videoclip musicali dei cantanti rap e trap, o più in generale di diversi artisti del settore, anche Sfera Ebbasta ha scelto di accompagnare le sue canzoni con diversi modelli d’auto.

Tra questi c’è una Porsche Taycan 4s che viene mostrata in una colorazione “sgargiante” alla stregua dei colori fluorescenti tipici della moda anni 90. Questa auto appare nel video di Baby, un successo dall’album “Famoso”.

Le auto di Sfera Ebbasta: l’incidente

Tra gli altri episodi che hanno visto protagoniste le auto di Sfera Ebbasta vogliamo ricordare un incidente, se così possiamo definirlo, avvenuto proprio con una sua vettura. Qualcuno si era “divertito” a rigare l’auto del cantante – non è dato sapere quale – che, senza alcun timore, aveva raccontato l’accaduto pubblicamente: “C’è qualcuno che si diverte a farmi le scritte con le chiavi sulla portiera della macchina. Abbiate rispetto delle cose degli altri. Punto e basta”, aveva detto Sfera Ebbasta dopo i fatti.

