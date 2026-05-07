Crescita delle auto elettriche e impatto del caro carburanti sul mercato italiano

Crescita solida delle auto elettriche sostenuta da incentivi e dinamiche di mercato, ma il quadro resta articolato tra numeri e incertezze

Il mercato auto italiano mostra segnali di vivacità: le immatricolazioni registrano valori in aumento e la diffusione delle auto elettriche appare crescente, non solo come reazione al caro carburanti ma come tendenza strutturale. Analizzando i dati più recenti emergono due elementi chiave: da un lato l’effetto degli incentivi 2026 che hanno favorito le vendite a batteria, dall’altro il ruolo sempre più rilevante dei marchi cinesi che stanno rimodellando l’offerta.

Questo articolo ricompone i numeri principali e le valutazioni degli operatori: dalle percentuali di crescita mensile e tendenziale, alle quote di mercato dei gruppi tradizionali, fino alle preferenze di motorizzazione degli acquirenti e alle previsioni di chi vende auto ogni giorno. L’obiettivo è restituire un quadro chiaro e bilanciato, evidenziando come fattori geopolitici, scelte regolatorie ed incentivi fiscali interagiscono con comportamenti di consumo e strategia industriale.

Numeri e tendenze del mercato

Ad aprile le immatricolazioni sono salite del 11,6% rispetto all’anno precedente, mentre il cumulato da gennaio mostra un incremento del 9,8%. All’interno di questo contesto, il gruppo Stellantis ha registrato performance superiori: +13,6% ad aprile e +15,1% nei primi quattro mesi, con una quota di penetrazione vicina al 31-32%. Le quote di mercato e i picchi di crescita riflettono sia la forza dei brand tradizionali sia l’impatto competitivo dei nuovi ingressi esterni.

La progressione delle elettriche

La quota delle vetture a batteria ha raggiunto l’8,5% del mercato, in rialzo rispetto al periodo precedente: era circa il 5,2% nei primi dieci mesi del 2026. Questo balzo è attribuibile in parte agli ecobonus e agli incentivi, ma anche a una crescente disponibilità di modelli accessibili. Segnali particolari provengono da marchi come Leapmotor, la cui T03 ha conquistato una posizione di rilievo tra le elettriche, e da una crescita percentuale altissima fatta registrare di recente da questo produttore.

Performance dei marchi e preferenze dei consumatori

Nel confronto tra marche emergono numeri significativi: Fiat ha segnato una crescita di vendite dell’ordine del +31% su base mensile e del +30,1% sul cumulato, mentre Lancia mostra progressi continui e Opel evidenzia incrementi a doppia cifra in alcuni periodi. Tra i marchi cinesi, BYD si avvicina al 3% di quota, MG (Saic) supera il 3,9% e altri brand come Omoda e Jaecoo si attestano intorno al 2,5%. Questi ingressi ampliano l’offerta elettrica e contribuiscono a ridurre il prezzo medio di accesso.

Classifica dei modelli e aspettative

La top list dei modelli più richiesti vede in testa la Fiat Panda, seguita dalla Jeep Avenger e dalla Leapmotor T03; la versione Grande Panda resta tra le preferite. Sul fronte delle attese, un sondaggio tra concessionari indica che solo l’11% prevede un aumento delle immatricolazioni nei prossimi tre-quattro mesi, il 56% si aspetta stabilità e il 33% teme un calo. Tra le motorizzazioni, le preferenze pendono verso le ibrido mild e full (circa il 50,8%), con le ibride ricaricabili attorno all’8,4%.

Fattori esterni, regolazione e prospettive

Fattori geopolitici come la crisi in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi del carburante hanno contribuito a orientare parte della domanda verso le auto elettriche, ma non spiegano tutto. Sul fronte regolatorio, operatori e rappresentanti del settore hanno chiesto chiarezza dall’Europa sul metodo di calcolo delle emissioni: la recente normativa nota come Count Emission Regulation punta a misurare l’impatto con il criterio Well-to-Wheel (WtW), includendo tutta la filiera energetica e contrastando l’uso esclusivo del criterio Tank-to-Wheel (TtW), considerato meno completo.

Infine, le stime di fine anno elaborati dal Centro studi indicano un volume di mercato atteso intorno a 1.631.266 unità, pari a un aumento del 6,9% sul 2026 ma ancora inferiore del 14,9% rispetto al 2019; per avere un termine di paragone, nel 2007 le vendite toccarono le 2.493.106 unità. A breve termine, appuntamenti come l’Investor Day di Stellantis previsto per il 21 maggio saranno importanti per comprendere le strategie industriali e commerciali che guideranno la transizione.