Crescita delle auto elettriche in Europa ad aprile 2026: numeri e trend

Analisi dei dati ACEA: elettrico e plug-in in forte crescita nei primi quattro mesi del 2026, con impatto sulle quote di mercato di benzina e diesel

Il mercato automobilistico europeo ha mostrato segnali evidenti di trasformazione nei primi quattro mesi del 2026, con un’accelerazione marcata delle vetture a zero e basse emissioni. Secondo i dati pubblicati dall’ACEA, il mese di aprile e l’intero quadrimestre raccontano una mobilità in rapida evoluzione, in cui auto elettriche, plug-in e ibride guadagnano terreno mentre le motorizzazioni tradizionali soffrono. In questo quadro, è importante comprendere non solo i volumi complessivi ma anche le variazioni percentuali nei principali mercati europei.

Nel valutare i numeri vanno considerati due ambiti: il singolo mese di aprile e l’insieme dei primi quattro mesi dell’anno. L’analisi mette in luce come la trasformazione del parco auto sia guidata da tassi di crescita molto diversi a seconda dell’alimentazione. Larga parte delle variazioni è concentrata nei grandi mercati, con determinati Paesi che fungono da volano per l’intero continente. Qui di seguito trovi una ricostruzione organizzata per aree tematiche, con i dati più significativi riportati in modo chiaro.

Panoramica generale del mercato

Ad aprile 2026 l’UE ha registrato 972.314 immatricolazioni, pari a un aumento del 5,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; includendo il Regno Unito e i Paesi EFTA il totale sale a 1.152.315 nuove auto (+7%). Considerando il periodo gennaio-aprile, la progressione in UE è stata del 4,2% con 3.794.280 vetture immatricolate, mentre l’aggregato con UK e EFTA raggiunge 4.672.775 unità (+4,8%). Questi numeri offrono il contesto macro entro cui si collocano i trend per tipo di alimentazione.

Trend per alimentazione

Elettrico e plug-in: crescita a doppia cifra

Nel primo quadrimestre del 2026 le auto elettriche in UE hanno totalizzato 746.899 immatricolazioni, con un incremento del 33,8% e una quota di mercato del 19,7%. Tre grandi mercati contribuiscono in misura rilevante a questo risultato: Italia (+73,1%), Francia (+48,2%) e Germania (+41,3%), mentre il Belgio registra una crescita più contenuta (+1,1%). Le plug-in raggiungono 364.067 unità (+26%) grazie soprattutto ai risultati in Italia (+99,2%), Spagna (+64,3%) e Germania (+17,6%), conquistando una quota del 9,6% rispetto al 7,9% dello stesso periodo del 2026.

Ibride e motorizzazioni tradizionali

Le ibride si confermano il segmento più diffuso in valore assoluto: da gennaio ad aprile sono state immatricolate 1.447.864 unità, pari a un aumento del 12,6% e a una quota complessiva del 38,2% del mercato UE. La crescita è stata trainata dall’Italia (+25,5%) e dalla Spagna (+19,7%), con contributi positivi anche dalla Germania (+6,6%) e dalla Francia (+2,3%). Al contrario, le alimentazioni tradizionali continuano a perdere peso: le auto a benzina calano del 17,7% (con 854.843 immatricolazioni nel quadrimestre) e scendono al 22,5% di quota mercato rispetto al 28,5% di aprile 2026; lo diesel registra una flessione del 16,1% con una quota del 7,7%.

I numeri di aprile e le implicazioni

Analizzando il solo mese di aprile 2026, emerge una dinamica coerente con i trend trimestrali: le auto elettriche hanno raggiunto 200.117 unità (+37,7%), le plug-in 95.565 (+16,4%) e le ibride 359.056 (+12%). Sul fronte opposto si registrano cali per le auto a benzina (218.485, -16,3%) e per il diesel (73.982, -17,1%). Questi dati suggeriscono una continua riduzione della domanda per le motorizzazioni tradizionali e un’accelerazione dell’interesse verso soluzioni a basse o zero emissioni.

Valutazioni e prospettive

La combinazione di crescita elevata per EV e plug-in e la progressiva erosione delle quote di benzina e diesel indica come politiche, offerta di prodotto e preferenze dei consumatori stiano convergendo verso la decarbonizzazione. Se il ritmo di adozione dovesse mantenersi, è probabile che nei prossimi trimestri la composizione del mercato continui a mutare rapidamente. Per operatori e decisori questi numeri rappresentano un invito ad adeguare strategia commerciale, infrastrutture di ricarica e incentivi per accompagnare la transizione.